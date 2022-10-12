الامارات | طبيب ينصح الآباء: التزموا بالجرعة المحدّدة من الدواء لأطفالكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد طبيب الأطفال الألماني، الدكتور هانز يورغن نينتفيتش، على ضرورة التزام الوالدين بتعليمات الجرعة الخاصة بالأدوية، التي لا تحتاج إلى وصفة الطبيب، عند إعطائها للأطفال، لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، والتي قد تهدد حياة الصغار في بعض الحالات.

وأوضح أن «قطرات الأنف المزيلة للاحتقان المحتوية على المواد الفعالة (زيلوميتازولين)، أو (أوكسي ميتازولين)، قد تتسبب الجرعات العالية منها في إصابة الطفل بتشنجات وضيق في التنفس وحتى غيبوبة. لذا يجب الالتزام التام بالجرعة المحددة في النشرة الطبية المرفقة».

وأضاف نينتفيتش أن «الأدوية ضد الغثيان والقيء، مثل (ديفينهيدرامين)، أو (ديمينهيدرينات)، يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية تهدد حياة الطفل إذا تناول جرعة زائدة».