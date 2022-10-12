الامارات | مصمم أزياء النجمات.. في «أسبوع الموضة» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود أسبوع الموضة في الشرق الأوسط إلى دبي بحلة جديدة في نوفمبر المقبل، بعد النجاح الذي شهدتهُ النسخة الأولى في مارس الماضي، إذ يطل الأسبوع مع مجموعة جديدة من أشهر مصممي الموضة والأزياء الفاخرة في العالم، وفي مقدمتهم المصمم العالمي عزرا سانتوس، حسب منظمي الحدث.

ويشتهر عزرا سانتوس - وهو في الأصل من الفلبين، وانتقل إلى دبي في عام 1993 عندما كان مشهد الأزياء المحلي في بداياته - بتصميمه للفساتين المزخرفة والمطرزة المستوحاة من أزياء الملوك، فضلاً عن التصاميم المتنوعة من أنحاء العالم، كما اشتهر بتصميم ملابس لمشاهير من بينهن النجمات ليدي غاغا وبريتني سبيرز ونيكول شيرزينغر وبريانكا شوبرا جوناس.

وقال عزرا: «متحمس لعرض أحدث مجموعاتي في دبي بعد غياب أربع سنوات، إذ اخترت المشاركة في أسبوع الموضة في الشرق الأوسط لكونه حدث أزياء عالمياً على أعلى المستويات».

كما ستسلط هذه النسخة من أسبوع الموضة، التي ينظمها مجلس الأزياء في الشرق الأوسط، الضوء على قطاع الأعمال، وتوفير منصة تحتاج إليها المواهب المحلية والعالمية للتواصل مع تجار التجزئة والمشترين.

ويضم الحدث أيضاً النسخة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للأزياء المستدامة، والتي وعدت الجمهور بحوارات يشارك فيها متحدثون متخصصون من حول العالم من أجل رفع مستوى الوعي حول الاستدامة والفخامة والأزياء.

وسينطلق حفل الافتتاح في السابع من نوفمبر المقبل، بمشاركة مصممين وعشاق موضة في مدينة دبي للإعلام، لتتواصل العروض على مدار أربعة أيام.