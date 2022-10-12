الامارات | أيقونة الغناء الفرنسية تنتظركم في «الأوبرا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة الغناء الفرنسية تنتظركم في «الأوبرا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على خشبة أوبرا دبي، تحتفي مجموعة برودواي إنترتينمنت بأيقونة الغناء الفرنسية إديث بياف، التي ألهمت العديد من الفنانين طوال عقود، وذلك من خلال عرض «بياف! لو سبيكتاكل» الموسيقي في 22 أكتوبر الجاري.
وستقدّم خلال العرض العديد من الأغنيات التي تعيد ذكرى الفنانة الشهيرة وصوتها من خلال العرض العالمي الذي سيقدّم في دبي. كما ستُعرض صور بالأبيض والأسود لحياة إديث بياف خلال العرض.
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