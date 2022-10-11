قد يسبب 5 مخاطر صحية.. طبيب يحذر من نوع ساندوتشات شهير للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع عودة المدارس وانطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2022-2023، تبحث الأمهات عن أفضل الأطعمة التي يمكن أن تقدمها للأبناء.

ولكن هناك نوع ساندوتشات شهير يتناوله الأطفال، حذر منه أخصائي التغذية، الدكتور محمد عبد الواحد، وهو ساندوتش "اللانشون".

وقال عبد الواحد، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: " مع دخول المدارس كثير من الأشخاص بتعمل لأولادها ساندويتشات لانشون كتير بدون ما يعرفوا إيه الأضرار الكبيرة اللى بيسببها".

وعدد عبد الواحد، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مخاطر ساندوتش "اللانشون" كالتالي:

- الإضرار بصحة الكبد

يحتوي اللانشون على نترات الصوديوم التي تؤثر على الكبد، والأعضاء الداخلية في الجسم، حيث تتحول إلى نيتريت، وهي مواد مؤكسدة تسبب تدمير الكبد على المدى البعيد.

- التسمم الغذائي

يحدث التسمم بسبب البكتيريا الموجودة اللانشون وفي اللحوم المصنعة، كما أن الإنزيمات الموجودة في هذا النوع من الأطعمة تحول النترات إلى مادة سامة في الجسم.

- التهابات جلدية

قد تسبب مادة "بوتيل هيدروكسي الأنيسول"، الموجودة في اللانشون، التهابات جلدية في بعض الحالات إذا تم تناولها بكمية كبيرة.

- آلام صدرية حادة

مادة جلوتامات الصوديوم الأحادي داخل اللانشون تسبب آلام صدرية حادة.

- الصداع

تتفاعل المواد المضافة على اللانشون مع الأحماض الأمينية الأساسية الموجودة في الجسم، وتسبب العديد من الأضرار: مثل الصداع والتعرق الشديد.

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