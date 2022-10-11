قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قتلت الشرطة الهندية نمرا في محمية النمور الوحيدة (VTR) في منطقة ويست تشامباران بولاية بيهار بالرصاص بعد أن تسبب في قتل 6 أشخاص في غضون شهر، ووصفته السلطات بأنه "آكل للبشر".

وقال الدكتور نيشاماني، مسؤول الحفاظ على الحياة البرية في VTR: "إن النمر المراوغ تم قتله بعد عملية بحث مكثفة استمرت 27 يومًا.

وتابع: "سيتم إجراء تشريح للجثة وإرسال الأحشاء إلى معهد البحوث البيطرية الهندي (IVRI) في باريلي في ولاية أوتار براديش ومعهد الحياة البرية في الهند (WWI)"، وفق ما أوضح موقع "hindustantimes".

وتم التعرف على الشخصين اللذين لقيا حتفهما في هجوم من النمر وهما السيدة الأرملة بابيتا ديفي وابنها سي إم كومار يبلغ من العمر 8 سنوات.

وفقًا للسجلات الرسمية أيضا، قُتل رجل يبلغ من العمر 35 عامًا يدعى سانجاي ماهاتو على يد النمر، وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا و رجل أخر يدعى بريم كوماري يبلغ من العمر 40 عاماً وصبي يبلغ من العمر 16 عامًا يدعى دينيش شودري.

وقال Paltu Mahato ، أحد سكان قرية Sitaltola Baluwa في منطقة Ramnagar: "على الرغم من خوفنا الشديد من النمر، لم يكن من الممكن لنا أن نحصر أنفسنا داخل منازلنا لأننا كنا بحاجة للطعام.

لذا قام فريق مكون من 8 قناصين من بينهم 4 من شرطة بيهار إلى جانب 200 موظف من قسم الغابات، بمحاصرة حقل قصب السكر في قرية سيتالتولا بالوا، وفي عملية استمرت سبع ساعات قتل القناصين النمر برصاصة، وكانت أكبر عقبة تواجههم هي حقول قصب السكر التي وفرت الغطاء للحيوان للهروب.

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