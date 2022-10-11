لماذا تحرص السيدات على ترطيب عنق الرقبة؟.. السر في 3 أشياء

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع الاهتمام اليومي للعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها ومظهرها الجمالي، تتجاهل العديد من السيدات وضع مستحضرات التجميل المختلفة على عنقها أسفل الذقن، وذلك اعتقادًا بأن هذه المنطقة لا تحتاج إلى الاهتمام الجمالي كبقية أجزاء الوجه، ما يعد تفكيرًا غير صحيحًا، حسب ما أوضح عدد من أطباء التجميل بالمملكة المتحدة.

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، هناك العديد من الأسباب وراء الحاجة للاهتمام بعناية عنق الرقبة، ووضع المرطبات ومستحضرات التجميل اللازمة لها، وذلك للأسباب الآتية:

أكثر عرضة للشيخوخة

تعد منطقة العنق الأكثر عرضة للشيخوخة بمنطقة الوجه، إذ تقول أخصائية الأمراض الجلدية التجميلية، الدكتورة البريطانية سوربي فيرماني، إن منطقة العنق تحتوي على عدد أقل من الغدد الدهنية ولا توجد هياكل داعمة، لذلك غالبًا ما تظهرويه تبدو أكبر بعشرين عامًا من الوجه المصاحب.

احتكاكها بأقمشة الملابس

غالبًا ما يكون هناك احتكاك للعنق بالأقمشة بأنواعها بما في ذلك حملها للغبار، والمعطرات وغيرها من المواد المتنوعة، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية المختلفة، لذلك ينادي خبراء الجلدية بضرورة الاهتمام بها كسائر أجزاء الوجه العليا.

ثني منطقة العنق كثيرًا

دائمًا ما تحرك منطقة العنق، خاصة خلال الحديث، واستخدام الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، ما يؤدي إلى ظهور بعض الخطوط الأفقية قبل الأوان حول المنطقة، ويزيد من نسب التعرض للتجاعيد بها.