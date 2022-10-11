أطعمة تزيد من الإصابة بسرطان الثدي.. وخبيرة: احذروا الإفراط في ممارسة الرياضة

القاهرة - سمر حسين - صحة

سرطان الثدي يعد واحدًا من الأمراض التي باتت منتشرة خلال السنوات الأخيرة بين ملايين الحالات حول العالم، لذلك تهتم المنظمات العالمية بنشر الوعي نحوه والتعرض للإصابة به، خاصة للسيدات كونهن هن الأعلى نسبة في الإصابة بها.

ويعد «أكتوبر» شهر التوعية من مرض سرطان الثدي، والذي يجرى خلاله الإعلان بتقديم جميع سبل الدعم للسيدات المصريات محاربات سرطان الثدي، وذلك وفق ما كشف الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة.

مواد غذائية تزيد نسب الإصابة من سرطان الثدي

ونظرًا للحرص على تقديم سبل التوعية المختلفة للحد من الإصابة بسرطان الثدي، كشفت خبيرة التغذية العلاجية، إيمان أشرف، عن بعض العادات الخاطئة والمواد الغذائية غير الصحية، التي تزيد من نسب التعرض للإصابة بالمرض.

وخلال حديثها لـ«هن»، قالت خبيرة التغذية، إن هناك العديد من المواد الغذائية التي تزيد من نسب تعرض السيدات للإصابة بسرطان الثدي، والتي تتمثل في:

- الأكلات التي تحتوي على دهون متحولة.

- جميع المنتجات المصنعة، فيما بينها اللحوم، والمخبوزات، وغيرهم.

- تناول السكريات بشراهة، خاصة أثناء الدورة الشهرية، «لأن المناعة بتكون ضعيفة في الوقت ده، وده بيزود معدلات الإصابة بسرطان الثدي».

عادات خاطئة تزيد من نسب الإصابة بسرطان الثدي

أما عن العادات الحياتية الخاطئة التي يمكن أن تزيد من نسب الإصابة بسرطان الثدي، فجرت خبيرة التغذية مفاجأة بشأن ممارسة الرياضة المستمرة وعلاقتها بالمرض، موضحة أن الإفراط في لعب الرياضة يزيد من نسب التعرض لهذا النوع من المرض.

وتابعت موضحة أن الإفراط في ممارسة الرياضة، يحدث ضغطًا على الجهاز العصبي السيمبثاوي، وهو ما يزيد من تواجد الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي تزداد معدلات الالتهابات التي قد تؤدي للإصابة بسرطان الثدي.

أيضًا لجوء النساء لاستخدام أي مواد أخرى دون الفوط الصحية خلال فترة الدورة الشهرية، واحدًا من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفق خبيرة التغذية.