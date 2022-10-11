سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيبت امرأة في ولاية جوهور جنوب ماليزيا وهي تغسل ملابسها بصدمة، وذلك لأنها عندما نظرت في الغسالة ووجدت ثعبانًا يبلغ وزنه 22 كيلو جرام وطوله 182 سنتيمترا ينظر إليها، وهو ملتف داخل أسطوانة الغسالة.

وفكرت السيدة في طلب المساعدة من خدمات الطوارئ، وفق ما أوردت صحيفة "mirror" البريطانية.

وأظهرت الصور الصادرة عن خدمات الطوارئ رجال الإطفاء وهم يستخرجون الثعبان من الغسالة.

وقال كبير مسؤولي مكافحة الحرائق لوسائل الإعلام المحلية: "إن مسؤولي مكافحة الحرائق وجدوا سابقا ثعبانًا يبلغ طوله 182.88 سنتيمترا) ويزن 20 كيلوجرامًا داخل إحدى الغسالات في محل".

وأضاف: "تم إطلاق سراح الثعبان في البرية بعد الإمساك به دون وقوع مزيد من الحوادث".

وفي واقعة أخرى، أصيبت بلدة بريطانية صغيرة بالصدمة بعد أن شوهد ثعبان كبير يسبح في قناة.

وتم رصد ثعبان العشب في قناة Shropshire Union ، بـ ويلز ، وأصيب بعض السكان بالصدمة بعد مشاهدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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