خطأ شائع يدمر العلاقة بين الزوجين.. خبيرة تحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

العلاقة التي تستمر بنجاح بين الزوجين، تكون قائمة على المودة والرحمة، كذلك الحب والتفاهم، والأخير أمر مهم للغاية بينهما.

وهناك خطأ شهير يقع فيه الكثير من الأزواج، وخاصة الشباب، وهو عدم مصارحة شريكه في العلاقة بمشاعر الحزن التي تحاصره وأسبابها، وفقا لما أشارت إليه الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية والصحة الجنسية.

وأضافت "قطب" عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": هناك خطأ شهير يقع فيه الكثير من الزوجات والأزواج الشباب بالأخص، وهو عند الزعل من أي شئ لا يفصح أي طرف منهم للأخر عن السبب".

ونصحت استشاري العلاقات الزوجية والصحة الجنسية، الأزواج، قائلة: "لابد أن يتحدث الأزواج بشكل أسبوعي مع بعضهما البعض، لإيضاح المشاكل التي يعاني منها كل طرف، فالتراكمات تؤدي إلى تدمير العلاقات، ومن الصعب إكمال الحياة الزوجية بهذه الطريقة".

واختتمت نصائحها:" يجب تصفية اللي في القلب أول بأول حتى لا تملأ قلبك بالغضب والمشاحنات من الطرف الآخر، حتى لا يحدث خلل أو انفصال في العلاقة".

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