طبيب يقدم نصائح للأمهات بشأن ملابس أطفالهم في التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتطلب تغير الطقس والتقلبات الجوية عناية فائقة بالأطفال وخصوصا ملابسهم، وذلك لأن هذا التوقيت يصبح الطفل عرضة أكثر للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

وفي التقرير التالي يوضح لكم الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، أبرز نصائح للأمهات بخصوص ملابس أطفالهم في ظل تغير الطقس.

- في ظل تغيير الطقس من الأفضل زيادة قطع ملابس الأطفال داخل وخارج المنزل .

-الأطفال تحت سن ٥ سنوات يجب ارتدائهم عدد قطع الملابس التي يرتديها الشخص البالغ مع إضافة قطعتين.

-يجب أن تكون الملابس مصنوعة من القطن أو الصوف والابتعاد عن الألياف الصناعية لأنها تسبب التهاب الجلد والحساسية وخصوصا الملابس الداخلية الملامسة لجلد الطفل.

-الابتعاد عن استخدام الكلور أثناء غسيل ملابس الأطفال وخصوصا الملابس الداخلية.

-وضع الملابس بعد الغسيل في حرارة الشمس فترة كافية حتى تصبح جافة ولمنع الإصابة بالفطريات والتهابات الجلد ولتعقيم الملابس والقضاء على الميكروبات والجراثيم العالقة فيها.

-الملابس المخزنة من فصل الشتاء الماضي يجب غسلها أولا قبل أن يرتديها الطفل لمنع الإصابة بالسعال ومشاكل الجلد.

تجنب ارتداء الطفل الملابس الضيقة للغاية، وفي حالة إصابة الطفل بالتهابات جلدية يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة لحين التعافي.

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