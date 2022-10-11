في موسمه.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

فاكهة الرمان جميلة الشكل ولذيذة الطعم، لكن مزاياها لا تتوقف هنا، فهي لها فوائد صحية متنوعة نستعرضها وفق ما أورد موقع "wellandgood".

يساعد على النوم الجيد

يعتبر الرمان غني بالمغنيسيوم الذي يجعله من الأطعمة الصحية قبل النوم، حيث يعمل على تعزيز النوم بصورة صحية.

صحة جهاز المناعة

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز صحة جهاز المناعة، وخاصة فيتامين سي الذي يعتبر معزز طبيعي للمناعة.

مفيد لصحة البشرة

يحتوي على فيتامين سي الذي يساهم في إنتاج الكولاجين، وبالتالي يعمل على تقليل ظهور التجاعيد بالإضافة إلى محاربة الجذور الحرة، وتجديد صحة جلد البشرة.

جيد لصحة العضلات

نظرًا لمحتواه العالي من المغنسيوم الذي يفيد صحة عضلات الجسم، وخاصًة بعد التدريبات الرياضية، حيث يساعد في تعزيزها بعد التدريبات الشاقة.

صحة القلب

يعد الرمان غني بالبوتاسيوم الذي يعتبر من أهم العناصر الغذائية لصحة القلب، كما يعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، كما أنه يساهم في الحفاظ على توازن مستويات الصوديوم، كما أن الرمان يعمل على خفض الكوليسترول الضار وضغط الدم.

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