فوائد جل الصبار على الوجه والبشرة.. إليك طريقة تحضيره واستخدامه

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسئلة كثيرة من الفتيات والسيدات، عن فوائد جل الصبار على الوجه والبشرة الدهنية، إذ يبحثن عن الطرق والأدوات الطبيعية التي تساعد على الجمال والأنوثة ونضارة البشرة خاصة في فصل الشتاء، التي يزداد فيه جفاف الجلد ويصاب بالكثير من المشكلات التي تؤرقهن وتعكر صفوهن.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، فوائد جل الصبار، للوجه قبل النوم وللبشرة الدهنية، وفق خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، أمينة طاهر، التي تقدم وصفات طبيعية تساعد الفتيات على استعادة جمالهن وأنوثتهن، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة».

فوائد جل الصبار

يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة وجعلها تبدو أكثر نضارة وجمالًا، إذ يستخلص من الصبار الأخضر الطبيعي، ومن ثم يخلط مع العديد من المكونات لعمل ماسكات طبيعية للبشرة خاصة في فصل الشتاء، ويساعد على إزالة الروائح الكريهة في الجسم إذ يعمل كمزيل للعرق، خاصة في فصل الصيف.

جل الصبار للوجه قبل النوم

الصبار عشبة غنية عن التعريف، تحتوي على العديد من المركبات التي تساعد على نضارة البشرة وحيويتها، إذ تحميه من المشكلات التي تظهر عليه نتيجة المواد الكيميائية ومستحضرات التجميل التي تستخدمه الفتيات طوال الوقت، ويعتبر السائل اللزج الشفاف الموجود بداخله، مهمة جدًا لوضعها على الوجه قبل النوم، كونه يحتوي على العناصر الطبيعية مثل البوتاسيوم والنحاس والزنك.

جل الصبار للبشرة الدهنية

يساعد جل الصبار على حل مشاكل البشرة خاصة الدهنية، إذ يعمل على التسريع من عملية التئام وشفاء الجلد من التشققات، ويعمل على تنظيف البشرة، منع انسداد المسام المسببة للحبوب والرؤوس السوداء والبيضاء، فضلًا عن حمايتها من الشيخوخة والأمراض المختلفة التي يمكن أن تصيب الجسم، والتخفيف من الحروق والمشكلات الناتجة عن البشرة الدهنية.