ماذا يحدث بعد صلاة الاستخارة للزواج؟.. الأحلام ليست شرطا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الفتيات يتساءلن عن كيفية صلاة الاستخارة للزواج، حتى يُرزقن بالزوج الصالح، وتعتبر من أهم الخطوات التي يجرى الاستعانة بها، من أجل طمأنة القلب بتلك الخطوة، إذ تجد الفتيات يحددن قرارهن حال تقدم أحد الشباب، وفي حالة تردد الفتاة، تعقد الأمر وتتركه بعد تأدية صلاة الاستخارة.

كيفية صلاة الاستخارة للزواج؟

وكانت وجهت إحدى الفتيات، سؤالًا للشيخ رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فيما يخص كيفية صلاة الاستخارة للزواج، وماذا يحدث بعد الصلاة، إذ قال: «صلاة الاستخارة هي طلب الخير من الله، وأن يطلب المسلم من الله أن يختار له ما أراد له سبحانه وتعالى من الخير، وهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان يستخير الله في الخير وليس في الشر، على الفتاة المقبلة على الزواج، اختيار من تظنه من المتقدمين خيرًا لها، ومن ثم صلاة ركعتين نافلة بنية الاستخارة في غير أوقات الكراهة».

دعاء صلاة الاستخارة

وعن الدعاء المحبب أثناء تأدية صلاة الاستخارة قال الشيخ: «اللَّهُمَّ إنِّي أستخِيرُك بعِلمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بقدرتِكَ، وأسأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّك تَقدِر ولا أقْدِر، وتعْلَمُ ولا أعْلَم، وأنتَ علَّامُ الغُيوبِ، اللَّهُمَّ إن كُنت تعْلَمُ أنَّ فِي زَوَاجِي مِنْ (فُلَانٍ) خيرًا لي في دِينِي ومَعَاشِي وعاقِبَةِ أمْرِي فاقْدُره لي ويسِّرْهُ لي ثمَّ بَارِك لي فِيه، وإن كُنتَ تعْلَمُ أنَّ في زَوَاجِي مِنْه شَرًّا لي في دِينِي ومعاشِي وعاقبةِ أمْرِي فاصرِفْهُ عنِّي واصْرِفْنِي عنه واقْدر لي الْخَيرَ حيثُ كان، ثمَّ أرْضِنِي بِهِ».

تحدث الشيخ رمضان عبدالرازق، خلال استضافته في برنامج «الدنيا بخير»، ماذا يحدث بعد صلاة الاستخارة، قائلا: «الأحلام ليست دليل على الاستخارة، الرؤية الحسنة تمثل بشارة، الأفعال والأحكام لا تؤخذ من الأحلام، هناك 3 أنواع للرؤية أولهما رؤية بالخير من الله والملائكة ورؤية بما يحدث به الإنسان نفسه، ورؤية من الشيطان».

ماذا يحدث بعد صلاة الاستخارة؟

وتابع الشيخ رمضان عبدالرازق، خلال الحديث عن ماذا يحدث بعد صلاة الاستخارة، إذ يقول: «الرؤية بالخير لا تعدو أن تكون مبشرات، لا يجرى أخذ الموقف والتصرف منها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من بعدي من النبوة إلا المبشرات، قالوا وما المبشرات يا رسول الله قالوا الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو تُرى للرجل الصالح، فتأتي مثل فالق الصبح»، القضية كلها مبشرات، لا يتم عمل تصرف مثل الرؤية، نأخذ منها البشارة فقط، تصرفاتنا نأخذها من الكتاب والسنة، أثر الاستخارة يكون في 3 كلمات في التيسير والصرف، أما الحالة الثالثة هي التردد».