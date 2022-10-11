النوم ينقذ طفلة من الموت المحقق.. كيف حدث ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أنقذ النوم فتاة تدعى إيمى تبلغ من العمر 3 سنوات من الموت المحقق، في شمال شرق تايلاند، أثناء بقائها تحت غطائها في الحضانة بزاوية أحد الفصول الدراسية.

جاء ذلك أثناء اقتحام مجرم للحضانة وبدأ في قتل 22 طفلًا، ولكن كانت إيمي نائمة وجسدها بالكامل مغطى، وفقًا لما ذكره والديها، حيث تعد الطفلة الوحيدة في الحضانة التي نجت دون أن تصاب بأي أذى، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء الصحفية.

وذكرت والدة إيمي، بأنها تشعر بالصدمة، و تنتابها مشاعر مختلفة ما بين الشعور بعائلات الأطفال التي قتلت، وبالسعادة بأن طفلتها قد نجت، ووصفته بأنه مختلط ما بين الحزن والامتنان.

وقال والدها بأنها لا تتذكر ما حدث، وتم العثور عليها من قبل شخص ما وجدها تتحرك في زاوية بعيدة من الفصل، بعد أن غادر القاتل، وقام بحملها ورأسها مغطاه بالبطانية حتى لا ترى جثث زملائها في الفصل.

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