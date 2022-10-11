نُقلت إلى المستشفى.. كلب يتبرز على وجه امرأة أثناء نومها والفضلات تصل فهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

هل تساءلت يومًا عن مقدار الحب لدى بعض الأشخاص تجاه الحيوانات الأليفة، وإلى أي مدى قد يكون؟.. ربما عندما تسمع هذه القصة الغريبة ستصاب بالذهول.

في حادث غريب، اضطرت امرأة إلى قضاء ثلاثة أيام في المستشفى بعد أن تبرز كلبها على وجهها أثناء نومها.

كانت السيدة الإنجليزية التي تُدعى أماندا جومو البالغة من العمر 51 عامًا بمدينة بريستول البريطانية تأخذ قيلولة بعد الظهر وغارقة في النوم، فإن كلبها "بيل" تبرز على وجهها، وسقطت في فهما، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

قالت جومو: "كنت أقضي قيلولة بعد الظهر مع بيل، كما أفعل دائمًا، عندما شعرت فجأة بشيء يتدفق في فمي، هرعت إلى الحمام وكان ابني يستحم، ولكن قبل غسل وجهي كنت قد ابتلعت جزء بسيط، كان الأمر مثيرًا للاشمئزاز، وكنت أتقيأ بعنف لساعات بعد ذلك".

بعد ذلك اليوم، بدأت تظهر على أماندا أعراض غريبة، اتصلت بالطوارئ ووصل المسعفون إلى مكانها، وكانت تعاني من تشنجات شديدة، وصف لها المسعفون المسكنات لتقلصات المعدة وأمروها بشرب الكثير من الماء للتخلص من أي عدوى محتملة.

ولكن بعد زيارتهم، ساءت أعراضها بشكل تدريجي، وبعد 48 ساعة، انتشرت تشنجات أماندا في جميع أنحاء جسدها.

بعد الفحص الطبي الدقيق، شُخصت أماندا بأنها مصابة بعدوى معوية انتقلت من خلال براز بيل إلى فمها، وظلت تحت الملاحظة في المستشفى إلى أن تحسنت حالتها.

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