هل يسمع الميت ويشعر بمن حوله أثناء الاحتضار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

بدأ العلماء في دراسة ما يحدث للدماغ قبل الموت مباشرة وأثناء الاحتضار، على أمل العثور على إجابات للغموض الذي يحيط بهذه العملية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وفقًا لعلماء الأعصاب، أظهر دماغ رجل يحتضر عمره 87 عامًا أنماطًا لموجات دماغية إيقاعية مشابهة لتلك التي شوهدت أثناء الحلم واسترجاع الذاكرة والتأمل، وفق ما ذكر موقع "healthdigest".

اختصاصية الرعاية التلطيفية الطبيبة سيمران مالهوترا وهي طبيبة أمريكية حاصلة على شهادة البورد الثلاثي، وحصلت على لقب "Top Doc" للطب التلطيفي من قبل مجلة بالتيمور في عامي 2019 و 2020، تقول إن هذه الدراسة وجدت دليلاً على أن الدماغ قد يظل نشطًا ومتناسقًا بعد وفاة الشخص، ويستذكر أحداثا حية وذكريات من حياة الشخص.

وأوضحت الدكتورة مالهوترا، أن الشخص حين الاحتضار وقبل الوفاة يسمع ويشعر بجميع من حوله، حتى إذا كان غير قادر على الاستجابة.

لهذا السبب، تقترح الطبيبة الأمريكية أن يتحدث الأصدقاء وأفراد العائلة فقط عن الأشياء التي يريدون أن يعرفها الشخص قبل وفاته، حتى وإن كان لم يعد قادرا على التفاعل.

وأشار إلى أن معرفة الشخص المحتضر أن أحد أفراد أسرته لا يزال يسمعه قد يوفر مصدرًا للراحة عند الاستعداد للموت، ويمكن أن يكون وقتًا حميميًا يمكن فيه للفرد مشاركة مشاعره وأفكاره مع الشخص الذي يحبه، متابعة: "شجعهم أيضًا على الإمساك بأيديهم، وإخبارهم بوجودهم والأشياء الأكثر أهمية (أنا آسف، من فضلك سامحني، أنا أحبك ، وشكرًا لك)".

في حين أن فكرة الموت قد تكون مرعبة حتى بالنسبة لأشجعنا، تشارك الدكتورة مالهوترا عدد مرضاها الذين يشعرون براحة خاصة في شكل أحلام ورؤى نهاية الحياة، والتي يشار إليها أيضًا باسم "ELDVs".

وتصف "معظم مرضاي مروا بتجارب مماثلة حيث كان لديهم زيارات ومحادثات مريحة مع أحبائهم المتوفين (العائلة والأصدقاء والحيوانات الأليفة)، قائلة "التجارب الفريدة الأخرى التي سمعتها من المرضى كانت استشعار وجود أحد أفراد أسرته في الغرفة، أو استدعاء أسماء أحبائهم المتوفين، أو إخبارك بأن شخصًا ما يتصل بهم، أو يرى أضواء ساطعة، أو مجرد الشعور بالسلام"، لاحظت الدكتورة مالهوترا أنماطًا مماثلة في مرضاها، وبدأت في التعرف على هذه الرؤى كعلامة على ما هو قادم.

وتشير إلى أن البعض ينظر إلى ELDVs على أنها تجارب روحية، لكن المتخصصين في الرعاية الصحية يشعرون أحيانًا بأنهم غير مؤهلين للتعامل معها عندما تحدث لمريض، لهذا السبب، قد يخطئون في تشخيص هذه الرؤى على أنها هذيان، في حين أن ELDVs هي هلوسة بالمعنى الدقيق للكلمة.

وقالت: تذّكر باستمرار أنه ليس كل شيء في هذه الحياة الرائعة يحتاج إلى سبب أو تفسير طبي، في كل مرة أجرب فيها هذه الهدية من مريض أو أحد أفراد أسرته، فإنه يعزز هذا الإيمان بي بأنه لا يوجد وداع، فقط" أراك لاحقًا ".

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