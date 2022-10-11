في اليوم العالمي للفتاة..«قضايا المرأة» تقدم فيديو توعوي للبنات ضد الابتزاز الإلكتروني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل العالم اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر، بـ«اليوم الدولي للفتاة»، الذي أعلنته منظمة الأمم المتحدة، باعتباره يومًا يجري الاحتفال به كل عام، لدعم الفتيات وإعطائهن فرصة في التعبير عن رأيهن وطلب حقوقهن في كافة المجالات سواء في التعليم والحقوق القانونية والرعاية الصحية والطبية، ودعوة لإنهاء الممارسات والعنف الذي يمارس عليها من قبل الآخرين.

فيديو توعوي بعنوان «وقتنا الأن حقوقنا ومستقبلنا»

وقدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو توعوي للفتيات يتناول بشكل أساسي كيفية التصرف حال تعرضهن لجريمة الابتزاز الإلكتروني، تحت شعار «وقتنا الأن حقوقنا ومستقبلنا».

ويعد هذا العام هو العاشر لبدء الاحتفال بـاليوم العالمي للفتاة، وفي أثناء السنوات العشر الماضية، كان هناك اهتمام متزايد بالقضايا التي لها أهميتها بالفتاة بين الحكومات وصانعي السياسات وعامة الجمهور، وإتاحة مزيد الفرص للفتيات، ومع ذلك لم تزل الفتيات يواجهن عدد لا يحصى من التحديات لتحقيق إمنياتهن، وتفاقمت تلك التحديات بسبب أزمات تغير المناخ المتزامنة وجائحة كورونا والنزاعات الإنسانية.

ولا تزال تواجه الفتيات في جميع أنحاء العالم تحديات غير مسبوقة في تعليمهن، وسلامتهن الجسدية والعقلية، وإتاحة الحماية اللازمة لتوفير حياة خالية من العنف.

فيديو توعوي لدعم المرأة وحمايتها

كما أشارت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى أن أكثر التحديات والمشكلات التي تتعرض لها الفتيات خلال الفترة الماضية هي جرائم الابتزاز الإلكتروني لذلك تقدم من خلال ڤيديو توعوي حوالي دقيقتين بعض المعلومات عن الجهات التى يمكن أن تدعم الفتيات حال تعرضهم لهذه الجريمة.

وفيما يخص عناوين مباحث الإنترنت فى المحافظات، أشارت الصفحة الرسمية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية إليها: «الإدارة العامة- العنوان مبنى أكاديمية الشرطه بالعباسية القاهرة، والجيزة، فرع القناة وشمال وجنوب سيناء بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، بخلاف باقي المحافظات».