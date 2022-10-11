تربوية توضح طرق التغلب على استخدام الأطفال للإلكترونيات بشكل خاطئ

القاهرة - سمر حسين - ماما

يخطأ الكثير من الأهالي عندما يقررون إعطاء أطفالهم الهواتف الذكية أو التابلت أو مشاهدة التلفزيون، للتخلص من إزعاجهم في بعض المواقف، وهو ما يتسبب لهم في مشاكل صحية فيما بعد.

وشرحت هايدي المصري، المدربة التربوية والخبيرة النفسية عبر «هن»، أن الطفل يحصل على عادات معينة وتصبح مكتسبة لها بسبب الأسرة وخاصة في الأمور المتعلقة بالإلكترونيات.

أسباب جعلت الأهالي تسمح للأطفال بالأجهزة الإلكترونية

- أحيانا يحاول الأهل إبعاد الطفل عنهم لأداء مهام معينة مثل العمل أو التخلص من الزن أو ليجعله يأكل، بأنهم يجعلون الطفل يحصل على الهاتف الذكي، بحسب وصف هايدي.

- من الأسباب أيضا عدم وجود قواعد واضحة.

- بسبب الملل وأن لا يوجد بديل غير ذلك، وفقا للمدربة التربوية.

- جعل الطفل يتعلم أونلاين عليه ثم لا يستطيعون السيطرة عليه.

وأشارت الخبيرة النفسية، إلى أن ما اكتسبه الطفل عن طريق الخطأ يمكن تغييره من خلال التعلم، والحل هي تكوين عادات جديدة أخرى تكون بديلة ويتم تطبيقها باستمرار للوصول إلى المرغوب.

كيفية تغيير العادات المكتسبة الخاطئة

- وضع قواعد واضحة.

- الابتعاد عن طريقة منع الطفل من الشيء وإعطائه بديلا له.

- مشاركته في ممارسة الرياضة تساعد على التغيير.

- الصيام أو الابتعاد عن الشاشات الإلكترونية في فترات معينة مثل وقت الأكل أو تجمع العائلة.

- يجب أن تكون الأسرة قدوة للأطفال في استغلال الوقت والتعامل مع الشاشات الإلكترونية.

- البُعد تماما عن العصبية أو الصراخ في الطفل.

- عمل اتفاقات ومساعدة الطفل علي تطبيقها.

- يمكن استخدام المرونة في التعامل ولكن أن يكون باتفاق مسبق.