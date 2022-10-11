وزيرة التضامن في حفل إعادة تأهيل أول 30 سيدة معنفة: الفقر والعنف مرتبطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقام حالية احتفالية تخريج أول دفعة من السيدات الموجودات في مراكز إعداد وتأهيل المرأة بعد العنف، حيث يتم تخريج أول 30 سيدة من مراكز التأهيل، وذلك برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وقالت «القباج»، في بداية كلمتها، إنه للأمهات الحق في الجمال، وشعار الجمال لحياة أفضل، ولكن هناك جوانب أكثر أهمية، وهي سعيدة جدا بجودة وتحسين الخدمات وذلك في مراكز إعداد وتأهيل المرأة بعد العنف، وإن تحسين وعي المجتمع مهم جدا ويجب دائما عمل مراكز وتخريج منها سديات مؤهلات، كما أنه من المهم ألا نتنظر حتى تتعرض المرأة للعنف: «خبراتنا موجودة من زمان».

وعن الشراكات في مراكز إعداد وتأهيل المرأة قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: تلك المؤسسات تسعى للتمكين الاقتصادي للسيدت وخاصة اللاتي يعانين من العنف، لأن العنف والفقر مرتبطين ولكن العنف لا يقتصر فقط على الطبقات الفقيرة الجهات كلها بتسعى لتحسين سبل العيش.

وأوضحت، الفقر محصلة ظروف كثيرة ولكن في عوامل عدة تؤدي إليه ولذلك هناك اهتمام بتعليم البنات والتغذية في المدارسة زغيرها من الموضوعات.