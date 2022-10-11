عادة يفعلها الشخص يوميا بالخبز تسبب أمراضا خطيرة.. احذرها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخبز من المنتجات الغذائية الأساسية لدى الكثير من الأشخاص ويتم تناوله بشكل يومي مع الأطعمة، سواء كان «بلدي أو شامي أو فينو أو توست»، ولكن هناك عادة خاطئة يفضلها البعض، ولا يعلمون مدى خطورتها على صحة الإنسان إذ أنها يمكن أن تسبب أمراض خطيرة.

وحذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية عبر «هن» من عادة تحميص الخبز قبل تناوله موضحا أن أي مادة نشوية عندما تتعرض إلى 120 درجة حرارة مئوية أو بمعنى آخر تصل للون الحرق تكون مضرة على الصحة.

وأضاف أستاذ علوم الأغذية، أن عندما يتعرض الخبز لدرجة حرارة كبيرة يحدث تفاعل مع المكونات الموجودة بالعيش وينتج مركبات الأكريلاميد المعروف عنها أنها غير صحية وخطيرة على الصحة.

مادة الأكريلاميد

وأشار «الحوفي»، إلى أن تنتج مادة الأكريلاميد بسبب الحرارة المرتفعة عند طهي النشويات، مما يؤدي إلى تكسر النتيروجين مما يحدث مشاكل في الكلى لأن المركبات النيتروجينية تسبب الإصابة بالتعاب كلوي حاد ومزمن.

وتابع أستاذ علوم الأغذية إلى أن الطبقة البنية التي تكون موجودة على الخبز بسبب التحميص يمكن أن ينتج عنها على المدى البعيد أنواع السرطانات لذا نصح بالابتعاد تمامًا عن تناول الخبز المحمص أو المحروق.