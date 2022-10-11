في اليوم العالمي للفتاة.. «جنى» طالبة ثانوي احترفت «اليوجا» في 50 ساعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكمل عامها الـ17، وبدأت تخطو نحو إشباع شغفها في ممارسة رياضتها المفضلة «اليوجا»، من خلال التحاقها بـ«كورس الـ50 ساعة»، لتصبح جنى خطاب، مدربة يوجا رسمياً، بعد حصولها على شهادة التدريب: «كنت أصغر واحدة مشاركة في الكورس، كلهم كانوا ناس كبار وشباب فوق الـ20 سنة، كانوا مستغربين إني لسَّه في ثانوي وقررت أنضم ليهم، وفرحوا بخطوتي دي وشجعوني»، بحسب «جنى»، التي تنضم إلى بطلات تحت سن العشرين في اليوم العالمي للفتاة.

تدرس مدربة اليوجا في الصف الثاني الثانوي، وتواصل تفوقها الدراسي مع ممارسة أنشطتها المفضلة، كي لا تشعر بالملل وتجد ما يفصلها عن ضغط المذاكرة، مشيرة إلى أنها تعرفت على «اليوجا» في سن صغيرة، لكنها لم تكن تعرف عنها سوى بعض الحركات الشهيرة، لكن بعد التحاقها بالدورة التدريبية المعتمدة، تعلمت فنون الرياضة وتفاصيلها، وبدأت تمارسها بشكل منتظم.

«جنى» بدأت في تدريب اليوجا من أسرتها: ماما شجعتني على الاحتراف

بدأت «جنى» مشوارها بتدريب أفراد من أسرتها، ونجحت في تنظيم أكثر من جلسة، ما شجعها على النزول للأماكن المتخصصة في تعليم «اليوجا»، والاقتراب أكثر من الناس، لنقل خبراتها إليهم: «ماما شجعتني وقالت لي مهم أخرج أدرب ناس ماعرفهمش».

في اليوم العالمي للفتاة.. «جنى» تحلم باستديو للتدريب

«اليوجا» أضافت الكثير لحياة «جنى»، عرفتها على نفسها بشكل أكبر، وجعلتها تنظر للأشياء بشكل مختلف، متمنية أن يصبح لديها استوديو كبير فى المستقبل لتدريب «اليوجا»، حتى لا تنقطع عنها: «عندي مواهب تانية كمان، بحب الرسم وبعزف على الجيتار، وطول الوقت بنمِّي مهاراتي وبتعلّم حاجات جديدة بجانب المذاكرة».