"أصوله أفريقية".. نوع صابون يحارب مشاكل البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن الصابون الأسود (Black Soap) يعد سلاحا فعالا لمحاربة مشاكل البشرة؛ حيث يعمل هذا الصابون ذو الأصول الأفريقية على مواجهة الشيخوخة وشوائب البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الصابون الأسود يشتمل على مواد طبيعية تتمثل في زيت النخيل ورماد قشر الموز القابل للطهي والماء، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل زبدة الشيا والجليسرين الطبيعي وخلاصة الألو فيرا وخلاصة وخلاصة الليمون وخلاصة خشب الصندل والعسل.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة يساعد الصابون الأسود في القضاء على التجاعيد وحب الشباب والرؤوس السوداء والبقع الصبغية، كما أنه يخفف من الالتهابات والتهيج ويحد من الإفرازات الدهنية ليمنح البشرة مظهرا نقيا وموحدا يشع شبابا ونضارة وحيوية.

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