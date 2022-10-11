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«50 جراحة ولسة بيقاوم».. رحلة الطفل «محمود» مع السرطان بدأت من 9 سنوات

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

محمود حسام

لم يعش الطفل الصغير حياته كبقية أصدقائه فقد هاجمه سرطان العظام منذ الطفولة، فغير حياته رأسا على عقب، لكن الصغير مازال يحارب بعزم وقوة ودخل المجال الرياضي على الرغم من أنه يمارس الفروسية بقدم واحدة، وفي بداية العام الدراسي قررت المدرسة أن تكرم الشاب الطموح صاحب الـ14 عاماً بل وتهتم بموهبته، وعلى الرغم من تخوفات الأم على ابنها من المرحلة الجديدة إلا أن مدرسته أثبتت لها حبهم ورعايتهم بأبنها.

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الفارس الصغير محارب سرطان عظام 

لم تتخيل الأم أن يهاجم السرطان طفلها في عمر صغير لم يتخطى الـ5 أعوام لتتوالى عليه الأزمات ويسيطر سرطان العظام على قدمه ويتم بترها، لكن المراهق محمود سامح، لم يستسلم لذلك المرض وقرر تعلم الفروسية ليصبح أول طفل بقدم واحدة يحترفها في مصر والوطن العربي، وفق والدة «محمود» لـ«هن»:« ابني محارب سرطان وهو في kg 1 وعمل 50 عمليه وبتر وشايل مفصل الحوض كمان» لكن بسبب احترافه للفروسية واجتهاد كرمه وزير الشباب والرياضة وأيضا مدرسته.

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تكريم المدرسة لمحمود سامح وتشجيعه 

لم تنس مدرسة الطفل «محمود»، تشجيعه، حيث كرمته على رحلته في محاربة السرطان بكل عزم وقوة، وبعد تفوقه، وفق والدته: «أول يوم مديرة المدرسة كلمتني قالتلي عايزة معلومات عن محمود، وقالت لي احضر الصبح لقيتها طلعته وكرمته وخلت الأولاد يصفقوا له، ومهتمة جدا بمحمود ووصت الأولاد يعاملوا كويس وبتراعيه جدا، ومدير الإدارة التعليمية قابله وكرمه إمبارح وقاله أنا معاك ومتابعك، كنت خايفه عليه من المرحلة الإعدادية لكنهم عاملوه كويس أوي»

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أما عن أمنيته الوحيدة، هي المشاركة في الأولمبياد الخاص بالفروسية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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