أفضل ماسك للشعر الجاف.. واستشاري أمراض الجلدية توضح أسبابه وأعراضه

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسباب جفاف الشعر والأعراض والماسكات الخاصة به، هي أسئلة تطرح كثيرا بشكل مستمر، ويحاول الأشخاص الوصول لإجابات لها والوصول لحل للتخلص من هذه المشكلة المزعجة لهم بشكل يومي، وهو ما تشرحه الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية في السطور التالية.

وذكرت الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية عبر «هن»، أن يجب العلم أن كل شعر وله طبيعته، ويجب التعامل معه حسب الحالة، وتقدم فيما يلي أسباب جفاف الشعر وأعراض جفاف الشعر وماسك للشعر الجاف.

أسباب جفاف الشعر

-استخدام الصبغات بصورة متكررة يؤدي لجفاف الشعر

- استخدام السشوار والمكواة بصورة متكررة يؤدي لجفاف الشعر.

- استخدام كريمات فرد الشعر.

- التعرض للشمس لفترة طويلة أو الغبار بالجو يسبب جفاف الشعر.

- المشاكل الوراثية تؤدي لخلل معين لتساقط الشعر وأحيانا يكون جفاف الشعر شيء مكتسب وهو الجزء الشائع نتيجة سوء التغذية أو بسبب فروة الرأس التي تحتوي على غدد دهنية لكل خصلة شعر بحسب وصف إيمان سند فعندما يكون نشاطها قليل يحدث الجفاف حيث إن من المفترض إفراز دهون ما تقلل من تساقط الشعر وحمايته وإعطائه درجة من درجات اللمعان.

- بعض الأدوية تسبب جفاف الشعر.

أعراض جفاف الشعر

- من أعراض جفاف الشعر التقصيف والتكسير وحينها يكون تطويله صعبا بحسب استشاري أمراض الجلدية: «لأن دايما بيقصف فأي طول بياخده بتكسر ومش بيطول».

- صعب التسريح وملمسه جاف.

ماسك للشعر الجاف

ذكرت إيمان سند أن قبل معرفة ماسك للشعر الجاف، يجب الوصول إلى السبب الرئيسي لذلك هل هو سوء تغذية أو وراثي.

وأضافت أن يمكن استخدام ماسكات طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الخروع، لأنه يزيد من ترطيب الشعر، ويستعمل مرة كل أسبوع، أو مرتين في حال المشاكل الوراثية والشخص مصاب بجفاف شديد.

وتابعت استشاري الأمراض الجلدية أن العناية اليومية من الأمور الهامة لعلاج جفاف الشعر، أي استخدام شامبو وبلسم أو ماسك خاص لجفاف الشعر مع استخدام كريم أو سيرم بعد غسل الشعر، كما يجب الاهتمام بالصحة العامة ويمكن الحصول على أوميجا 3 لتحسين الشعر.

ونصحت النساء اللاتي تسخدمن السشوار والمكواة، استخدام دهان للشعر خاص بذلك قبل فرد الشعر لأنه يعمل على تقليل التأثير الضار.