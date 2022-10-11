الامارات | دينا حايك تعلن إصابتها بالسرطان.. وأول صورة لها من المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الفنانة اللبنانية دينا حايك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، خبر صادم لمحبيها حيث أكدت إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة.

وقالت الفنانة اللبنانية عبر حسابها إنها تتلقى العلاج الكيمياوي أسبوعياً بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر، مشيرة إلى أنها تكتمت على خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.

وظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترقد على سرير في أحد مستشفيات العاصمة بيروت، في مواجهة المرض الذي وصل إلى مراحل متقدمة.

وأعلنت حايك الأول من أمس في حوار عبر "تويتر" مع الإعلامية نضال أحمدية أنها اكتشفت المرض بشكل مفاجئ، حيث ترددت على طبيبتها الخاصة لإجراء الفحوصات الدورية الثانوية، لتكتشف بمحض الصدفة إصابتها بـسرطان الثدي، مؤكدة أنها لو لم تكتشف المرض الخبيث في هذا الوقت لكان انتشر في جسدها.

أكدت حايك مشاركتها للعمل في توعية النساء بضرورة إجراء الفحوصات الدورية.

وتعرضت الفنانة اللبنانية سابقاً لأزمة صحية حادة أوقفتها عن الغناء مدة 18 شهراً، حين أُصيبت بجرثومة في أنفها ناتجة عن خطأ طبي سابق، وكان وضعها خطيرا بسبب قربها من الدماغ، مما اضطرها للخضوع لأكثر من عملية جراحية في فرنسا وألمانيا في عام 2010.