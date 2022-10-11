طريقة عمل أم علي بالكرواسون.. مذاق رائع لحلوى شهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حلوى أم علي التقليدية يمكن عملها بالرقاق أو الخبز اليابس، أو بواسطة التوست وكذلك رقائق الميل فاي، ولكن هناك طريقة سهلة وجديدة ومبتكرة وهي عمل أم علي بالكرواسون لتتمتعي وأطفالك بمذاق جديد ورائع للحلوى على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل أم علي بالكرواسون

6 قطع كرواسون بنكهة الزبدة جاهز.

نصف كوب لوز مجروش.

نصف كوب جوز مجروش.

ربع كوب جوز هند مبشور.

ربع كوب زبيب.

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

3 أكواب حليب سائل.

نصف كوب سكر.

نصف كوب كريمة مخفوقة.

ربع كوب فستق حلبي مجروش للتزيين.

طريقة تحضير أم علي بالكرواسون

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

يقطع الكرواسون إلى قطع صغيرة الحجم وتوضع في وعاء كبير.

يضاف إلى الوعاء اللوز، الجوز، الزبيب، جوز الهند والزبدة.

تخلط جيداً بيديك حتى تمتزج المكوّنات.

يسكب الحليب في قدر ويوضع على نار متوسطة حتى الغليان.

يضاف السكر في القدر ويحرك حتى يذوب ثمّ أطفئي النار.

يسكب القليل من مزيج الحليب في طبق زجاجيّ مقاوم للحرارة.

توزع نصف كمية خليط الكرواسون في الطبق.

يسكب نصف كمية الحليب فوق مزيج الكرواسون.

يضاف كمية الكرواسون المتبقية ثمّ تسكب كمية الحليب المتبقية على وجه الطبق.

توزع الكريمة المخفوقة على كلّ الطبق.

يدخل الطبق إلى الفرن لـ20 دقيقة.

يوضع تحت شواية الفرن لـ5 دقائق إضافيّة حتى يكتسب وجه الطبق لوناً ذهبياً.

يزين طبق أم علي بالمكسرات بحسب رغبتك وقدّميها ساخنة.