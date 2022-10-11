على رأسها السكر.. أطعمة قد تؤذي عظامك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذرت الجمعية الألمانية لطب العظام من أن الإفراط في تناول أغذية معينة يؤذي العظام، على رأسها السكر، الذي يحد من امتصاص الجسم للكالسيوم، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام.

وأضافت الجمعية أن هذا الأمر ينطبق أيضا على الملح والكافيين والأغذية المحتوية على حمض الأكساليك مثل السبانخ والبنجر الأحمر والشوكولاتة، وبعض الأدوية مثل الكورتيزون وأدوية الغدة الدرقية وأدوية سيولة الدم.

ومن ناحية أخرى، أشارت الجمعية إلى أن النيكوتين يقلل مستوى هرمون الأستروجين، الذي يتمتع بأهمية لصحة العظام.

وللحفاظ على صحة العظام، أوصت الجمعية بإمداد الجسم بالكالسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان والخضروات مثل البروكلي والشمر، والمغنيسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في المكسرات وبذور دوار الشمس والحبوب الكاملة، وفيتامين "د"، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل والتونة والسردين والرنجة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين والخمر.

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