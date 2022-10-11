كريم Blur يمنح البشرة مظهرا متجانسا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن كريم Blur يمثل أحدث صيحات عالم التجميل حاليا، مشيرة إلى أنه يجمع بين مزايا كريمات العناية ومستحضرات المكياج في منتج واحد ليمنح البشرة مظهرا شابا ولونا موحدا وملمسا ناعما.

وأوضحت البوابة المعنية بالجمال أن كريم Blur يحتوي على مواد تحارب الشيخوخة والتجاعيد مثل الريتينول والببتيدات، ومواد تساعد على تصغير المسام الكبيرة مثل حمض "ليبو هيدروكسي"، كما أنه يحتوي على جزيئات دقيقة عاكسة للضوء ليمنح البشرة مظهرا متجانسا.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي كريم Blur على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك ليرطب البشرة ويمنحها ملمسا مخمليا.

وأكدت "هاوت.دي" أن كريم Blur يعد مناسبا لكل أنواع البشرة، مشيرة إلى إمكانية استخدامه ككريم للعناية النهارية أو الليلية.

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