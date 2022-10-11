أفضل مقشرات للوجه.. «السكر وزيت الزيتون» أهمها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الكثير من النساء عن مقشر طبيعي للبشرة بدون أي أضرار كيميائية، لذلك هناك العديد من المواد الطبيعية التي تعمل كمقشر طبيعي وآمن للوجه بدلا من المقشرات الكيميائية بطريقة أفضل منها السكر وزيت الزيتون والقهوة وغيرها، وفي التقرير التالي يعرض «هن» أهم المقشرات الطبيعية البشرة

مقشر للوجه للبشرة الحساسة

يعتبر مقشر البشرة الحساسة من أكثر المنتجات التي تبحث عنها المرأة، ويعد أشهرها المقشر الفرنسي لاورش، فهو مثالي لمن لديهن بشرة شديدة الحساسية لأنه خالٍ تماماً من الصابون والكحول، ما يعني أنكِ لن تشعري بالجفاف والضيق بعد الاستخدام، وفقا لمجلة Harper's bazaar.

أفضل مقشر للوجه في المنزل

بالنسبة لأفضل مقشر منزلي، يمكن الاعتماد على المنتجات الطبيعية منها السكر والقهوة وزيت الزيتون في عدة مسكات منها ماسك السكر وزيت الزيتون:

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الليمون

طريقة التحضير

اخلطي السكر مع الليمون وزيت الزيتون جيداً حتى تتجانس المكونات.

طبقي الخليط على البشرة مع التدليك بلطف في حركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء.

مقشر القهوة والحليب

ملعقة صغيرة من القهوة

ملعقة صغيرة من الحليب

طريقة التحضير

أحضري وعاء مناسباً ثم ضعي البن واسكبي عليه الحليب واخلطيها جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي.

طبقي الخليط على البشرة مع التدليك برفق في حركات دائرية لمدة 3 دقائق.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء.

مقشرالملح وماء المكرونة

يتكون من نصف كوب من ماء سلق المكرونة

نصف ملعقة صغيرة ملح

قطنة نظيفة

طريقة التحضير

بعد سلق المكرونة أضيفي الملح وقلبيها جيداً.

ضعي القطنة في الماسك واستخدميه على الوجه والرقبة.

كرري العملية مرتين ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر ويمكنك تكرار الماسك مرتين أسبوعياً لتنظيف وتقشير البشرة.