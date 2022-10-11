كيف نتعامل مع الأدوية بدون وصف طبيب مع الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصى الدكتور هانز يورجن نينتفيتش الوالدين بضرورة الالتزام بتعليمات الجرعة الخاصة بالأدوية، التي لا تحتاج إلى وصف الطبيب، عند إعطائها للأطفال، وذلك لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، والتي قد تهدد حياة الطفل في بعض الحالات.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن قطرات الأنف المزيلة للاحتقان المحتوية على المواد الفعالة "زيلوميتازولين" أو "أوكسي ميتازولين" قد تتسبب الجرعات العالية منها في إصابة الطفل بتشنجات وضيق في التنفس وحتى غيبوبة. لذا يجب الالتزام التام بالجرعة المحددة في النشرة الطبية المرفقة، مع مراعاة عدم استخدام قطرات الأنف المزيلة للاحتقان لمدة تزيد عن أسبوع.

وأضاف نينتفيتش أن الأدوية ضد الغثيان والقيء مثل "ديفينهيدرامين" أو "ديمينهيدرينات" يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية تهدد حياة الطفل إذا تناول جرعة زائدة منها. لذا يجب الالتزام التام بالجرعة المحددة في النشرة الطبية المرفقة.

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