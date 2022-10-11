منها آلام المفاصل.. أعراض تنذر بالروماتيزم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بالروماتيزم مثل آلام المفاصل وتورمها واحمرارها وسخونتها ومحدودية وظيفتها، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الحمى الخفيفة والتعرق الليلي والإرهاق المستمر والتغيرات الجلدية وآلام الأطراف.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج الروماتيزم مبكرا للحيلولة دون أن تصير الآلام مزمنة.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن علاج الروماتيزم في المرحلة المبكرة بواسطة العلاج الطبيعي، كما أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) تعمل على تخفيف الألم ومقاومة الالتهاب في الجسم، وتشمل هذه العقاقير المواد الفعالة "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك".

جدير بالذكر أن الروماتيزم له أسباب عدة تتمثل في البدانة وأمراض المفاصل الالتهابية وكسور العظام القريبة من المفاصل وتشوهات المفاصل وقلة الحركة على مدار فترة زمنية طويلة ونقص فيتامين D والنقرس.

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