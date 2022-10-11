كيف أعرف أن طفلي سليم بعد السقوط؟.. استشاري يوضح العلامات

القاهرة - سمر حسين - ماما

كيف أعرف أن طفلي سليم بعد السقوط؟، سؤال يتبادر إلى أذهان العديد من الأمهات حرصًا منهن على متابعة حالة صغارهن بعد تعرضهم للاصطدام بالأرض أو غيرها من المواد الصلبة الأخرى كقطع الأثاث المنزلية أو غيرها، وهو ما قد يعرض بعض الصغار لتوابع غير مرغوب بها، كالنزف، أو الإصابة بكدمات أو جروح وغيرهم من الأزمات المترتبة الأخرى.

وللرد على السؤال المتكرر والمتداول بين العديد من الأمهات بشأن كيف أعرف أن طفلي سليم بعد السقوط؟، يوضح الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال، وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هن»، عن بعض الخطوات التي يمكن من خلالها فحص الطفل عقب تعرضه للسقوط.

كيف أعرف أن طفلي سليم بعد السقوط؟

وقال «الكيلاني» أثناء تصريحاته، إنه يمكن معرفة أن الطفل سليم بعد السقوط من خلال فحصه من خلال بعض الخطوات، والتي تتمثل في:

1- متابعة ما إن كان هناك تقيؤ متكرر أم لا.

2- وجود تشنجات.

3- التعرض للإغماء أو تكراره.

وشدد أستاذ طب الأطفال على ضرورة متابعة ظهور هذه العلامات أم لا على الطفل لمدة 24 ساعة، من لحظة سقوطه على الأرض.

هل السقوط الطفل على الرأس يسبب التوحد؟

أما بشأن علامات الاستفهام بشأن هل السقوط الطفل على الرأس يسبب التوحد؟، أوضح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يمكن أن يتعرض الصغير للإصابة بالتوحد فعليًا، في حال تكرار الأمر بصورة كبيرة، لذلك يجب على الأم أن ترعى طفلها جيدًا، وتحاول المساهمة في عدم تعرضه للسقوط كثيرًا خاصة على منطقة رأسه.

سقوط الطفل على رأسه من الأمام

أما عن سقوط الطفل على رأسه من الأمام، فإن الأطباء المختصين يفصحون إصابات الرأس عن طريق طرح أسئلة حول كيفية حدوث الإصابة وإجراء فحص دقيق لها، إلى جانب متابعة حالة الجهاز العصبي، وذلك وفق ما ذكر موقع kidshealth العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

ولا يحتاج معظم الأطفال المصابين بإصابات الدماغ الخفيفة إلى فحوصات طبية، فغالبًا ما يقوم الأطباء بإجراء مسح مقطعي للرأس إذا كانت الإصابة أكثر خطورة.

وتشمل العلامات التي تشير إلى أن الإصابة خطيرة ما يلي:

- فقدان الوعي لأكثر من بضع دقائق.

- استمرار القيء.

- الشعور بالارتباك.

- حدوث النوبات.

- الشعور بصداع ويزداد سوءًا.

وإذا لم يكن طفلك رضيعًا ولم يفقد وعيه وكان يقظًا ويتصرف بشكل طبيعي بعد السقوط أو الضربة،فقط ضعي كيس ثلج أو كيس بارد فوري على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة بمرور كل 3-4 ساعات، فإذا كنتي تستخدمي الثلج، فضعيه داخل منشفة أو جورب، حيث أنه قد يؤدي وضع الثلج مباشرة على الجلد العاري إلى إصابته.

ومن ثم راقبي طفلك بعناية خلال 24 ساعة عقب السقوط، فإذا حدثت الإصابة بالقرب من وقت النوم أو وقت القيلولة ونام طفلك بعد ذلك بوقت قصير، فتحققي منه عدة مرات أثناء نومه.

سقوط الطفل على الظهر

وفي حال سقوط الطفل على الظهر، يجب فحصه جيدًا، وإذا ظهرت عليه أي من هذه الأعراض، يجب سرعة فحصه عند الطبيب، والتي تتمثل في:

1- الشعور بآلام شديدة في الرقبة أو الظهر.

2- عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم.

3- الشعور بضعف أو وخز أو تنميل في الصدر أو الذراعين أو الساقين.

4- فقدان لاإرادي للتحكم في الأمعاء أو المثانة، والذي قد يكون من الصعب تحديده عند الرضع والأطفال الصغار.

أما تتمثل كسور العظام في هذه الأعراض:

1- الشعور بالألم.

2- حدوث تورمات.

3- ظهور الكدمات.