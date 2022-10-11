نصائح للمرأة الحامل.. تناولي الفيتامينات وقللي الكافيين لصحة الجنين

القاهرة - سمر حسين - ماما

هناك بعض العادات الغذائية التي يجب على المرأة الحامل معرفتها، وكذلك عدد من النصائح للمرأة الحامل لتجنبها خلال الأسابيع الأولى، وخلال كذلك الشهور الأخيرة من الحمل، فيما يلي عدد من النصائح للمرأة الحامل عليها اتباعها بحسب موقع منظمة الصحة بكاليفورنيا بأمريكا، ودكتور محمد رفعت، طبيب الأطفال، ولكن يجب الإشارة إلى أنه يجب مراجعة طبيب النساء المختص بكل حالة نظرا للاختلافات التي يمكن أن تكون بين كل حامل وأخرى.

نصائح للمرأة الحامل في الأسابيع الأولى

تناولي فيتامينات الحمل.

على المرأة الحامل ممارسة الرياضة بانتظام، حسب الحمل.

اكتبي خطة الولادة.

ثقف نفسك فيما يخص الحمل والولادة والتربية.

غيري الأعمال المنزلية الخاصة بك، وتجنبي المنظفات القاسية أو السامة، ورفع الأشياء الثقيلة.

تتبعي زيادة وزنك، الزيادة الطبيعية من 11 إلى 15 كيلوجراما.

احصل على أحذية مريحة.

تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، وهي العدس، والبرتقال، والحبوب الكاملة.

تناولي الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والأسماك المعلبة وفول الصويا.

تناول المزيد من الأسماك باستثناء تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق مثل التونة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف.

لا تأكلي الجبن الطري.

تناولي الخضار الخاص بك.

تناولي خمس أو ست وجبات متوازنة كل يو.

زيدي من 300-500 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

احتفظ بمفكرة طعام.

قللي من تناول الكافيين.

نصائح للمراة الحامل في الشهر الثامن

احصلي على قسط كاف من النوم.

ارتد حزام الأمان خلال وجود في السيارة لتجنب ما يمكن أن تخلفه الحوادث.

لا تتناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية أو العلاجات العشبية دون استشارة طبية.

راجعي طبيب أسنانك، لأن الكالسيوم يقل بشكل طبيعي.

اجلسي مع أصدقاء لديهم أطفال لتأخذين من خبرتهم من العالم الحقيقي.

اذهبي لمكان به أطفال حديثي الولادة.

مارسي تقنيات الاسترخاء يوميًا مثل الاسترتش، والتنفس العميق، والتدليك.

لا تبالغي في التمرين خلال هذا الشهر.

قومي بالاسترتش قبل النوم لتجنب تقلصات الساق.

التقطي صورة لنفسك قبل ولادة الطفل.

نصائح للمرأة الحامل في الشهور الأولى

اشرب الكثير من السوائل ستة أكواب يوميًا.

استخدمي واقٍ من الشمس.

تجنبي السفر الجوي إذا كان ذلك ممكنًا في وقت مبكر ومتأخر من الحمل.

تجنب تغيير فضلات القطط، لتقليل خطر الإصابة بداء المقوسات.

ممنوع التدخين وتجنبي التدخين السلبي.