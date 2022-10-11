الامارات | 5 عروض إضافية من «ذا لايون كينغ» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة برواكتيف إنترتينمنت لتنظيم العروض والحفلات الموسيقية، عن تقديم خمسة عروض إضافية من مسرحية ذا لايون كينغ الموسيقية الحائزة جوائز والتي تُقدم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الإقبال الكبير على التذاكر المخصصة للعرض الذي تستضيفه أبوظبي. وينطلق العرض الافتتاحي في 16 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، مع خمسة عروض مسائية جديدة أيام 22 و23 و30 نوفمبر والسادس والسابع من ديسمبر المقبل، إلى جانب العرض الختامي في 10 ديسمبر.

وأكد المدير الإداري لشركة برواكتيف إنترتينمنت، المسؤولة عن تقديم المسرحية الموسيقية في الشرق الأوسط، نيكولاس رينا، أن الإقبال تجاوز جميع التوقعات. وقال: «توقعنا ردود فعل إيجابية فيما يخص التذاكر عندما طرحناها، باعتبار عرض ذا لايون كينغ يقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، لكن الإقبال فاق توقعاتنا الأولية.

ويسعدنا الإعلان عن العروض الخمسة الإضافية، وتوفير مزيد من الفرص للجمهور لتجربة هذا العرض الموسيقي التاريخي من شركة ديزني».

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكل كاسل: «سعداء بالحماس الذي أظهره الجمهور في الإمارات لعرض ذا لايون كينغ، ما سمح لنا بتمديد فترة عرضه لوقت أطول».