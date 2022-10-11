الامارات | مبارك الناخي: الإمارات تولي الصناعات الإبداعية اهتماماً كبيراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وكيل وزارة الثقافة والشباب مبارك الناخي، أن الاقتصاد الإبداعي يعزّز الشمول، والتنويع الاقتصادي، والابتكار، ويلعب دوراً فاعلاً في التعددية الثقافية، والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وفّرت مختلف السبل من أجل الارتقاء بواقع الاقتصاد الإبداعي، وأوجدت بيئة ملائمة للنهوض بقطاعات الأعمال والمهن الإبداعية التي يتيحها، وعزّزت من الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.

جاء ذلك خلال مشاركة الناخي في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، الذي عُقد في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر الجاري، إذ نظم الحدث على هامش اجتماع وزراء ثقافة مجموعة الـ20 الذي استضافته العاصمة جاكارتا، وناقش العديد من النقاط التي كان أبرزها ضرورة أن يتعافى العالم من جائحة كورونا باستخدام نهج شامل قائم على الابتكار والإبداع.

وألقى وكيل وزارة الثقافة والشباب خطاباً - خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر في جلسة حضرها أعضاء من 39 دولة - تناول فيه جهود دولة الإمارات وسياساتها الداعمة لقطاع الصناعات الإبداعية، إذ قدّم للحضور نسخاً ورقية من «تقرير المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021.. الإمارات العربية المتحدة» الذي يسلط الضوء على اهتمام الدولة بهذا القطاع الذي يلعب دوراً محورياً في رفد الاقتصاد المحلي بالكثير من المقومات الفاعلة.

ولفت الناخي إلى أن دولة الإمارات تولي قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية اهتماماً كبيراً لما له من دور مؤثر في بناء مستقبل عادل ومستدام.

وسلط الضوء على الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات لتعزيز نظامها البيئي الثقافي والإبداعي، لافتاً إلى برنامج البعثات الإبداعية وجهود تعزيز حقوق الملكية الفكرية للمبدعين في الدولة.

وكيل وزارة الثقافة والشباب:

• «الاقتصاد الإبداعي يعزّز الشمول، والتنويع الاقتصادي، والابتكار، ويلعب دوراً فاعلاً في التعددية الثقافية، والتنمية الاجتماعية».