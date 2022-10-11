ركاب يتركوا كلبا نائم على مقعدين في حافلة مزدحمة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لأشخاص يقفون في حافلة مزدحمة لكنهم تركوا كلبًا يشغل مقعدين لأنه كان نائمًا.

نشر مقطع الفيديو على تويتر مستخدم يٌدعى Stefano S Magi مع تعليق، "على الرغم من أن العربة كانت مزدحمة وكان الكلب يشغل مقعدين، لم يزعج أحد راحته"، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

حصد الفيديو أكثر من 52000 مشاهدة وأكثر من 3700 إعجاب، فالفيديو رائع وقد لامس الكثير من القلوب، حيث كتب أحد المستخدمين، "في عصر الإرهاب هذا، هناك القليل من الأشياء لاستعادة الثقة في الإنسانية"، وكتب آخر: "اللطف البشري يدوم، بارك الله فيك على المشاركة وتدفئة قلوبنا".

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