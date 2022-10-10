مقشر الوجه.. أهميته وطريقة عمله في البيت بمكونات طبيعية وسهلة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد التقشير من أهم خطوات روتين العناية بالبشرة، وأصبح السكر اتجاهاً جديداً لتقشير وتنظيف البشرة، وفيما يلي مدى فعالية السكر كمقشر، وكذلك طريقة وفوائد استخدام مقشر الوجه وكيف يمكنك صنع مقشر الوجه في المنزل بمكونات طبيعية بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز».

مقشر للوجه للبشرة الحساسة

يساعد مقشر الوجه على تحسين الملمس الخشن وإزالة خلايا الجلد الميتة وبقايا منتجات العناية بالبشرة الأخرى، ولكن البشرة الحساسة تحتاج عناية فائقة وبدلا من استخدام بذور الكيوي، أو بلورات السكر يمكن عمل مقشر للوجه ألطف وأقل حدة ويعتمد على قشر البرتقال.

وهو عبارة عن ملعقتين كبيرتين من مسحوق قشر البرتقال المجفف وملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من الماء.

امزج جميع المكونات في وعاء واخلطهم جيدًا.

نظفي بشرتك جيدًا بغسول وجه لطيف ثم دلكي هذا المقشر برفق على وجهك لمدة 1-2 دقيقة.

اشطف جيدا بماء فاتر.

جففي وجهك ثم رطبيه كالمعتاد.

مقشر للوجه كريم

يمكنك شراء أي مقشر الوجه ويكون كريم، ولكن يمكنك أيضا عمله في البيت بمكونات طبيعية، وذلك بهرس موزة وخلطها في ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

تضاف ملعقة صغيرة من العسل لترطيب البشرة وتهدئتها، دلكي المقشر برفق على البشرة لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

أفضل مقشر للوجه في المنزل

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

موزة ناضجة وملعقة كبيرة دقيق شوفان.

تخلط جميع المكونات في وعاء.

دلكي مقشر الوجه منزلي الصنع على بشرتك.

استخدمي حركات دائرية وافركي بلطف لبضع دقائق. يمكنك أيضًا ترك الخليط لمدة خمس إلى 10 دقائق كقناع للوجه.

قومي بإزالة مقشر الوجه عن طريق شطفه بالماء البارد.

يمكنك وضع مقشر السكر إما بفرشاة أو بأصابعك، حيث أنه واحد من أفضل الاختيارات.

من الأفضل استخدام السكر البني الناعم للوجه.

تأكد من تغطية كافة المناطق بشكل صحيح أثناء وضع مقشر السكر للوجه.

دلكي المقشر برفق على بشرتك بحركات دائرية صغيرة لمدة 5-10 دقائق.

اغسليه بالماء البارد لغلق المسام والحفاظ عليها نظيفة.

من الأفضل استخدام السكر البني الناعم للوجه.