طريقة تخزين الجوافة.. خطوات سهلة وسريعة لعمل العصائر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأ موسم الجوافة، وهي واحدة من أفضل الفواكه للتخزين وعمل منها عصير واستخدامها في الحلوى أو تناولها سموزي، وفيما يلي طريقة تخزين الجوافة سواء في الفريزر أو في الثلاجة بخطوات سهلة وسريعة بدون مجهود.

نصائح عند تخزين الجوافة

يجب اختيار ثمرة الجوافة المتماسكة ملساء القشرة.

الابتعاد عن الجوافة الخضراء أو التي يظهر عليها بوادر العطب حتى تصلح للتخزين دون أن يتغير مذاقها.

غسلها جيدًا بالماء والخل وتجفيفها تمامًا قبل التفريز.

يزال الجزء العلوي والسفلي وتقطع نصفين متساويين.

تزال البذور بملعقة صغيرة، حتى تظل الثمرة متماسكة ومحتفظة بهيئتها بعد التفريز.

خزنيها في أكياس مصنعة من مواد بلاستيكية صحية وتفرغ من الهواء تمامًا بعد وضع قطع الجوافة بها.

عملية تفريغ الهواء من أهم خطوات التفريز لأنها تحفظ المذاق دون تغيير.

يمكن تفريز الجوافة وحفظها في علب الثلاجة المخصصة لنفس الاستخدام، لكن تظل أكياس التفريز الأفضل في التخزين.

يمكن تخزين الجوافة لعام كامل.

بتفك االجوافة تخرج من الفريزر وتترك عدة ساعات حتى يذوب الثلج تمامًا، ويمكن استخدامها في صنع عصير أو تقديمها شرائح مع سلطة الفواكه.

طريقة تخزين الجوافة في الثلاجة

تخزين الجوافة في الثلاجة يعتمد على وضع الجوافة في علب الثلاجة أو أطباق فوم محكمة الغلق، لأن رائحتها نفاذة، ويمكن أن تتغير، أو تغير من روائح محتويات الثلاجة الأخرى.

جهزيها بالطريقة السابق ذكرها، ثم ضعي أنصاف الثمرة في علب الثلاجة المخصصة لحفظ الطعام، وتفضل العلب الزجاجية.

تعصر نصف نصف ليمونة وتضاف إلى قطع الجوافة وتغلق العلبة بإحكام.

يضمن الليمون الحفاظ على قطع الجوافة طازجة أطول فترة ممكن في الثلاجة تصل إلى أسبوع مع ضرورة وضعها في رف الثلاجة العلوي وتجنب وضعها في باب الثلاجة.

طريقة تخزين الجوافة في الفريزر

الخطوات السابقة تضمن الحفاظ على الجوافة.

يجب فقط التأكد من حفظها في أكياس محكمة الغلق، وليس الأكياس البلاستيكية العادية في الثلاجة.

يمكنك حفظها لمدة تصل إلى عام، ولا ينصح بأكثر من ذلك حتى لا تضيع فوائدها.