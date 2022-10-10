عبير فؤاد توضح صفات ومشاهير برج الجوزاء.. أبرزهم مارلين مونرو ويوسف السباعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتساءل البعض عن صفات ومشاهير برج الجوزاء، حيث إنهم من الأبراج المميزة المعروف عنها سرعة البديهة وتقمص الكثير من الشخصيات وقدرتهم على التعامل مع أكثر من شخصية مختلفة بشكل مناسب وهو ما تقدمه خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، صفات ومشاهير برج الجوزاء سواء من الرجال أو النساء، ومواليد برج الجوزاء الكوكب المسيطر عليهم هو كوكب عطارد الذي يمثل اليقظة الذهنية ويعتبر أصغر الكواكب وأسرعها: «حركة الكوكب دي بتشبه أصحاب البرج اللي عندهم سرعة بديهة ويقظة ذهنية وبيخليهم أذكية وذهن حاضر دايما وشاطرين في الكلام ويعرفوا يلاقوا الكلام المناسب لأي موقف».

صفات برج الجوزاء

وذكرت «عبير»، أن أصحاب برج الجوزاء لديهم قدرة على تقمص الشخصية المناسبة لكل موقف ويمكنهم التكيف مع كل أنواع البشر والتعامل معهم، مشيرة إلى أن دائما ما يتهمهم الآخرين بأنهم متقلبين المزاج: «بس لازم نعرف أن التقلبات المزاجية دي هي مؤشر لحالة التفكير الدائم لهم وهما برج هوائي رمز للتفكير فدايما عقلهم في حالة تفكير وبناء على كده بيبقى هو ده المود والمزاج بتاعهم بس بيقدروا يفرملوا كويس أوي مزاجهم».

كما أن صاحب برج الجوزاء لديه القدرة على التحليل ببراعة وصفته خبيرة الأبراج، أيضا بـ«هايل» في تحليل الشخصيات والمواقف ولكن يكون ذلك أحيانا من عيوبه في علاقته الشخصية: «لأن ساعات بيبلغوا في تحليلاتهم لدرجة علاقتهم تفشل من كتر ما هما فاهمين، اللي هو ياريتنا ما كنا فاهمين خاصة، فمحتاجين يكونوا متسامحين أكتر».

مشاهير برج الجوزاء من الرجال

أوضحت «فؤاد»، أن رجال برج الجوزاء، شخص مثالي ولديه قدرة على تقمص أي شخصية وبارع في ذلك، ولا يحب التواجد بمفرده لذا تجد الكثير منهم من المشاهير وأبرزهم هم «الفيلسوف الرنسي جان بول سارتر، والشاعر الغنائي مرسي جميل، والأديب يوسف السباعي والفنان محمود عبدالعزيز».

مشاهير برج الجوزاء من النساء

أما بالنسبة لمرأة برج الجوزاء فهي لديها القدرة على تقمص أي شخصية ويمكنها التحول بسهولة من سلوك شخص لآخر وهي استقلالية لا تسمح للطرف الآخر التحكم بها ومن مشاهير الجوزاء من السيدات «مارلين مونرو وأنجلينا جولي وهالة صدقي»، بحسب خبيرة الأبراج.