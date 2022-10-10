منها "البنجر الذهبي".. 5 خضروات صفراء تعزز الجهاز المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع تغير الفصول يتعرض عديد من الأشخاص لنزلات البرد والأنفلونزا، لذلك من المهم الحفاظ على الجهاز المناعي.

ويجب تناول الخضروات الصحية، وخصوصا الخضار الذي يتمتع باللون الأصفر ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

إليك 5 خضروات صفراء تعمل على تعزيز المناعة وفقا لما ذكره موقع"health line" المعني بالصحة.

1- القرع

هناك العديد من الفوائد الصحية للقرع الأصفر، وغنية بالعديد من الفيتامينات أ، ب 6، ج، حمض الفوليك والمغنيسيوم والألياف والريبوفلافين والفوسفور والبوتاسيوم، وتمد الجسم بالطاقة الغذائية.

كما أن القرع الأصفر غني بالمنجنيز، ويساعد على تعزيز قوة العظام ويمد الجسم بقدرة عالية على معالجة الدهون والكربوهيدرات. وينصح بتناوله عن طريق طهيه بجانب الريحان.

2- حبوب الذرة

يعتبر هذا النبات أساسي في معظم البلدان غني بالعديد من الفيتامينات منها A وB وE بالإضافة إلى العديد من المعادن، كما أن الحبات الصفراء غنية بالألياف، ما يساعد الجسم على تصدي أي مشاكل أو أمراض في الجهاز الهضمي، ومنها الإمساك والبواسير وسرطان القولون والمستقيم.

3- الفلفل الأصفر

الفلفل الأصفر مصدر كبير للعناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة، وتحتوي على فيتامين ك أيضًا وهو ضروري لقدرة الجسم على تجلط الدم، وفيتامين C الذي يلعب دورًا في وظائف المناعة والطاقة وصحة الجلد والوقاية من الأمراض والتئام الجروح.

4- البنجر الذهبي

يعتبر البنجر الذهبي صحيًا للقلب ويساعد الكلى على التخلص من السموم، وخفض الكوليسترول وضغط الدم.

والبنجر الذهبي مليء بالبيتا كاروتين، وبمجرد دخول الجسم، يتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، ويعتبر فيتامين أ عنصر غذائي أساسي يحمي خلايا الجسم من التلف والأمراض الخطيرة.

5- البطاطس

مليئة بالعناصر الغذائية بما في ذلك النياسين وحمض البانتوثنيك والفيتامينات C و B6 والمنغنيز والفوسفور، كما أن الفوسفور ضروري للجسم، وأيضًا لإنتاج الطاقة و تمعدن العظام.

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