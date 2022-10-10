هل تعاني منها؟.. احذروا 5 علامات رئيسية لـ القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن ارتفاع ضغط الدم، أو "القاتل الصامت"، يسبب عددا كبيرا من المضاعفات الصحية الخطيرة، تجبر هذه الحالة قلبك على العمل بشكل أكبر لضخ الدم حول جسمك ويمكن أن يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

ولحسن الحظ، شارك أحد الخبراء خمس علامات تحذير يمكن أن تدق أجراس الإنذار، وفقا لما جاء في موقع صحيفة express البريطانية.

ويضغط الدم على جدران الشرايين لأنه ينتقل بعيدًا عن القلب، وهذا الضغط سهل القياس، وهو مهم جدًا، إنه أحد العلامات الحيوية الأربع (بما في ذلك درجة حرارة الجسم ومعدل النبض ومعدل التنفس) التي يراقبها المتخصصون الطبيون، ويمكن أن تكون هناك آثار خطيرة إذا كانت مرتفعة جدًا (ارتفاع ضغط الدم) أو منخفضة جدًا (انخفاض ضغط الدم)."

وغالبًا ما يكون ارتفاع ضغط الدم نتيجة لاختيارات نمط الحياة السيئة، لحسن الحظ، يمكنك تحسين قراءتك من خلال تعديلات بسيطة على نمط الحياة ولكن عليك تحديد السبب أولاً، ومن الصداع إلى الشعور بالمرض، يمكن أن تؤدي الحالة إلى ظهور بعض الأعراض في بعض الحالات.

ويعاني الأشخاص المصابون بارتفاع شديد في ضغط الدم أحيانًا من الصداع أو احتقان العين بالدم أو الشعور بالمرض أو التوعك بشكل عام.

كما أضافت مؤسسة القلب البريطانية علامات رئيسية أخرى يمكن أن تساعد في اكتشاف الحالة، بما في ذلك:

رؤية مشوشة

نزيف في الأنف

ضيق في التنفس

ألم صدر

دوخة.

في حين أن كل هذه العلامات يمكن أن تكشف عن القاتل الصامت، إلا أنه غالبًا ما يصعب تحديد ضغط الدم.

وعلى الرغم من أنك قد لا تظهر عليك أي أعراض أو تصبح مريضًا بشكل ملحوظ، إلا أن ارتفاع ضغط الدم لا يزال يمثل حالة خطيرة.

عندما يكون ضغط الدم مرتفعًا جدًا، فإنه سيجهد قلبك وأوعيتك الدموية وأعضاء أخرى.

وإذا استمر هذا، فقد يزيد من خطر الإصابة بحالات قد تهدد الحياة مثل أمراض القلب وفشل القلب والسكتات الدماغية وأمراض الكلى وتمدد الأوعية الدموية.

ويمكنك فحص ضغط الدم في عدد من الأماكن، على سبيل المثال، عيادة الطبيب أو بعض الصيدليات، ويتم تسجيل ضغط الدم باستخدام رقمين: الأول يعكس الضغط على الشرايين أثناء ضربات القلب، والرقم الثاني بين نبضات القلب.

وتعتبر قراءة 140/90 مم زئبق أو أعلى مرتفعة بالنسبة لمعظم الناس، وإذا كنت تبلغ من العمر 80 عامًا أو أكثر، فإن الفئة 150/90 مم زئبق وما فوق تعتبر مرتفعة .

كيفية خفض ضغط الدم المرتفع

من تعديلات أسلوب الحياة إلى الطب، هناك طرق مختلفة للسيطرة على الأمر.

وتعتبر التغييرات الصغيرة في نمط الحياة طريقة رائعة للوصول إلى ضغط الدم الطبيعي والحفاظ عليه.

وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في تقليل الملح لأن التوابل تعتبر أكبر سبب لارتفاع ضغط الدم، حيث تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية ( NHS ) بتناول ما لا يزيد عن 6 جرامات من الملح يوميًا، ويمكن أن تساعد أيضًا التدخلات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الكحول.

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