تحرير امرأة مقيدة بالسلاسل في الهند بعد 36 عاما.. ما قصتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أمضت امرأة تدعي "سابنا جاين" البالغة من العمر 53 سنة، 36 سنة من حياتها محرومة من ضوء الشمس والهواء النقي والحرية.

وفقًا لموقعا "تايمز أوف أنديا"، و"firstpost"، سجنها والدها داخل المنزل، في تندلا في فيروز آباد، ولاية براديش بالهند، بسبب "مرض عقلي"، مقيدة بالسلاسل، وذلك لمنعها من الخروج.

وكانت الأسرة تقدم لها الطعام من خلال "فتحة" في الباب، وتزويدها بالماء للاستحمام من النافذة.

بعد إنقاذها، قال أحد أفراد أسرتها لوسائل الإعلام إنهم قيدوها بالسلاسل في سن الـ 17 عامًا عندما مرضت، لمنعها من الخروج.

لكن بعد وفاة والدها مؤخرًا، وبفضل المساعدة التي قدمها رئيس بلد أجرا السابق أنجولا ماهور، وبعض الجيران، أُطلق سراح المرأة التي تعيش في الغرفة دون ضوء الشمس والتهوية المناسبة لمدة 36 عامًا.

"وعُثر عليها في حالة سيئة، ونُقلت إلى مستشفي الصحة النفسية، حيث كانت ترتدي ملابس ملطخة بالأوساخ"، وفقًا لما ذكرته مجموعة من النساء من المستشفي.

وقد اشترى أحد أعضاء منظمة غير حكومية، بعض الملابس النظيفة لها، والحرص على استحمامها.

بينما قال شقيقها الذي يدعي "ديباك جين": أخذناها إلى العديد من الأطباء في بداية مرضها، لكن عندما فشل العلاج، قررنا إبقائها في المنزل".

وتابع: "لقد اعتادت أن تؤذي نفسها، وهذا هو السبب في رغبتنا في تقييدها بالسلاسل، وقمنا بفك قيودها فقط من أجل الأنشطة اليومية".

وذكرت الدكتورة دينيش راثور، المشرف الطبي بمستشفي أجرا للأمراض العقلية أنها كانت في حالة سيئة وقت نقلها إلى المستشفى.

وأضافت: "يتم إجراء بعض التحاليل الطبية لها للاطمئنان على صحتها، ونأمل أن تتعافى قريبًا، ربما في غضون أسابيع قليلة أو أكثر".

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