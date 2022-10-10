حادث غريب.. سيدة تفارق الحياة بعد اقتحام سيارة منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة وفريدة من نوعها، اقتحمت سيارة منزلا وحطمته بالكامل، بعدما انحرفت عن الطريق، ما تسبب في وفاة السيدة الأسترالية صاحبة المنزل، في المنطقة الواقعة غرب سيدني.

ووفقا لما جاء في موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، تلقت فرق الطوارئ بلاغا عن تصادم سيارة بمنزل، وهروب سائق المركبة من الشرطة، حيث تفاجأت قوات الطوارئ والإسعاف بدخول السيارة في المنزل، وتسببت في إصابة السيدة بجروح خطيرة، قبل أن تفارق الحياة.

وحاول المسعفون في نيو ساوث ويلز، بمحاولات لعلاج السيدة لكنها باءت بالفشل، ليتم الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث، في حين لم يتعرض المقيمون مع السيدة في المنزل الذي تعرض للحادث لأي إصابات.

ولاحقا، نجحت قوات الشرطة في القبض على السائق، وهي سيدة تبلغ من العمر 29 عاما، كانت تقود السيارة مع طفلها، كما تم فتح تحقيق رسمي في الواقعة، وتقييم الأضرار الناجمة عنها.

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