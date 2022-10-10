بعد إصابة دينا حايك بسرطان الثدي.. أسباب وأعراض المرض الخطير وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الفنانة اللبنانية دينا حايك عن إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الثالثة أمس، وقالت إنها تتلقى العلاج الكيمياوي أسبوعيا بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر، موضحة أنها لم تعلن عن خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه حاليًا بعد ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.

ونشرت حايك صورة لها للمرة الاولى عبر حسابها الشخصي "تويتر" وطالبت محبيها الدعاء لها بالشفاء وهي ترقد على السرير الأبيض من داخل أحد المستشفيات.

ما سرطان الثدي؟

سرطان الثدي عبارة عن سرطان يتشكل في خلايا الثديين، وهو مرض تخرج فيه خلايا الثدي عن السيطرة.

وهناك أنواع مختلفة له، ويعتمد على خلايا الثدي التي تتحول إلى سرطان، ويمكن أن يبدأ في أجزاء مختلفة من الثدي،ويأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، ويمكن أن يصيب سرطان الثدي كلًّا من الرجال والنساء، إلا إنه أكثر شيوعًا بين النساء وفقًا لما ورد في موقع "mayoclinic" المعني بالصحة.

الأعراض

كتلة في الثدي تختلف عن الأعضاء المحيطة.

تغيُّرًا في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

اختلاف في الجلد الموجود على الثدي.

تغيرات في حلمة الثدي.

تساقطًا في المنطقة المصطبغة من الجلد المحيط بالحلمة.

احمرار جلد الثدي.

الأسباب

- سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية.

تنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر لتتراكم، وتشكِّل كتلة أو ورمًا. وقد تنتشر الخلايا (تنتقل) من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من جسمك.

يبدأ من القنوات المنتجة للحليب

- حيث يبدأ سرطان الثدي عادةً مع الخلايا الموجودة في القنوات المنتجة للحليب، وأيضًا في الأنسجة الغُدِّيَّة التي يُطلق عليها اسم الفصيصات أو في خلايا

ولقد حدَّد الباحثون خطر الإصابة بسرطان الثدي ولكن ليس من الواضح السبب وراء إصابة بعض الأشخاص بالسرطان على الرغم من عدم وجود أي عوامل خطر تحيط بهم، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي بسبب التفاعل للتكوين الجيني وللبيئة التي تعيش فيها.

الوقاية

استفسر من طبيبك عن فحص سرطان الثدي من وقت لآخر.

عمل فحوصات اختبارات سرطان الثدي، مثل فحوصات الثدي السريرية وصور الثدي الشعاعية.

مراقبة الحالة الصحية باستمرار من خلال الطبيب المختص .

إذا كان هناك أي تغيير جديد أو أورام أو علامات أخرى غير عادية في الثديين يجب سرعة التوجه للطبيب.

الحد من شرب الكحول أو الامتناع عنه

ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع.

يفضل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

الحد من العلاج الهرمونى بعد سن انقطاع الطمث.

الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي صحي.

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