مُسن يتزوج من فتاة أصغر منه بـ60 سنة بالفلبين.. بعد قصة حب لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تزوج رجل يبلغ من العمر 78 سنة من الفلبين، من فتاة تبلغ من العمر 18 سنة بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، حيث كان صديقته عندما كان عمرها 15 سنة.

التقى المزارع المتقاعد الذي يدعي راشد مانجاكوب، بـ"حليمة عبد الله" منذ 3 سنوات في حفل عشاء في إقليم كاجايان بالفلبين، وفقًا لما ورد في صحيفة "mirror".

قال ابن شقيق راشد: "إن الزواج لم يكن زواجًا مرتبًا، وأنهما اجتمعا بدافع الحب فقط، والتقيا خلال اجتماع لأن والد العروس يعمل لدى عمي".

وأضاف: "الفتاة أول حب لعمي، فهو رجل مسنًا لكنه أعزب، حليمة هي زوجته الأولى، كانوا حلوين جدًا".

وتابع: "سرعان ما وقع في حب الفتاة، وقضيا 3 سنوات سعيدة معًا، قبل أن يقررا الزواج في حفل إسلامي".

ونالت هذه العلاقة غير المعتادة مع فجوة عمرية تبلغ 60 سنة على موافقة كلا العائلتين.

ويعيش الآن الزوجان في منزلهما الجديد في بلدة كارمن، في الولايات المتحدة، كما إنهم يخططون لتكوين أسرة في أقرب وقت ممكن.

وبموجب قوانين الفلبين، يجوز لأي شخص يقل عمره عن 21 سنة أن يتزوج، ولكن يتعين عليه الحصول على موافقة الوالدين.

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