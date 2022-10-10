تعرفي على طريقة استخدام منقوع المرة للوجه قبل النوم.. فوائده سحرية للبشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحفاظ على البشرة وترطيبها وحمايتها من الملوثات بصورها المختلفة، أمر تحرص عليه السيدات والفتيات بشكل عام، حيث عادة ما يتجه الكثير منهن لاستخدام الوصفات الطبيعية المختلفة، التي تحمل العديد من الفوائد الصحية للبشرة، والتي من بينها منقوع المرة للوجه قبل النوم، إذ تلقى هذه الوصفة إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من النساء، نظرًا لفوائدها الصحية المتعددة لصحة الجسم وبما في ذلك البشرة ونضارتها.

وحسب ما ذكرت خبيرة التجميل أمنية طاهر، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، فإنه يمكن تحضير منقوع المرة للوجه أو كما تعرف بـ«مر البطارخ» قبل النوم بشكل يومي، وذلك للحصول على الفوائد الغنية من هذه النبتة الطبيعية للبشرة.

منقوع المرة للوجه قبل النوم

وأوضحت خبيرة التجميل، أنه يمكن استخدام منقوع المرة للوجه قبل النوم في واحدة من الوصفات المنزلية البسيطة، والتي يمكن تحضيره في دقائق معدودة واستخدامه كـ كريم طبيعي يومي للبشرة، للاستخدام مساءً كي يتم الحفاظ على نضارتها، حيث يتم تحضيره في الخطوات الآتية:

1- شراء كريم مرطب معالج من الصيدلية.

2- وضع الكريم المرطب، مع كل من ملعقة من جل الصبار، ونصف ملعقة من زيت شجرة الشاي، ونصف ليمونة، و10 كبسولات فيتامين «هـ»، ومنقوع المرة.

3- مزج المكونات جيدًا، حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

4- وضع الكريم على البشرة وتدليكها به جيدًا قبل النوم.

وخلال فترة النوم ستمتص البشرة كافة المكونات، وستصبح رطبة وناعمة مثل بشرة الأطفال.

أضرار منقوع المرة للوجه قبل النوم

لا توجد أضرار من منقوع المرة للوجه قبل النوم، وهو ما أوضحته خبيرة التجميل، وذلك لأن هذه النبتة التي تتم زراعتها في مناطق متفرقة من دول أفريقيا، تعد مضادا حيويا طبيعيا يدخل في علاج كافة مشاكل البشرة خاصة حب الشباب.

فوائد منقوع المرة للوجه قبل النوم

تتمثل فوائد منقوع المرة للوجه قبل النوم في الآتي:

1- يعد مضادًا حيويًا لمعالجة مشاكل البشرة، وبشكل خاص حبوب الشباب.

2- ينتج العديد من البروتينات بما فيها الكيراتين، وهو الذي يلعب دورًا مهمًا في تطوير صحة البشرة.

3- ينتج العديد من المحفزات التي تساهم في مواجهة علامات الإصابة بالشيخوخة.

طريقة استخدام المرة للبشرة

هناك أكثر من طريقة لاستخدام المرة للبشرة، وهو ما أوضحته أمنية طاهر، خبيرة التجميل، والتي يمكن تحضيرها بوصفات بسيطة داخل المنزل، وهي:

1- غسول الحبوب

يتم تحضير المرة كغسول للحبوب من خلال وضعها في وعاء صغير، ومن ثم غلي كمية بسيطة من الماء، وسكبها فوق قطع المرة.

ومن ثم اتركي المرة منقوعة من مدة يوم ليوم ونص، حتى تتحول المرة إلى عجينة تامة، «بعدها ناخد الماية بتاعت العجينة، ونحطها في زجاجة رش، وكل يوم رشيها على الوجه، وامسحي بقطنة بيضاء».

2- ماسك المرة للبشرة

يتم تحضير ماسك المرة للبشرة وذلك لاحتوائه على عدد من الفيتامينات الصحية، وكذلك نسب عالية من الحديد، ومضادات الأكسدة، التي تساعد على ترطيب البشرة، وعلاج البقع الداكنة بها، كذلك يساهم في شدة البشرة ةحمايتها من التجاعيد.

ويتم عمل الماسك من خلال الخطوات الآتية:

- إحضار كمية من المرة المطحونة.

- وضعها في وعاء صغير مع معلقة ونصف من العسل، ونصف ليمونة.

- تقلب المكونات حتى يصبح القوام كريمي.

- يوضع الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة مرتين في الأسبوع، ويتم شطفه بالماء الفاتر.

3- الكريم الطبيعي

في هذه الوصفة يتم تحضير المرة كـ كريم طبيعي، وهو ما ذكرناه في السطور الأولى، ويمكن وضعه على البشرة قبل النوم.