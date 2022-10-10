الحمل الغزلاني.. استشاري نساء وتوليد توضح الطريقة الصحيحة للتعامل معه

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعرض الكثير من السيدات لنوع الحمل الغزلاني وهو حمل يصاحبه نزيف ويسبب قلق للأمهات والخوف من أن يكون إجهاض، لكن هناك فرق بين الحمل الغزلاني والإجهاض، وذلك لأن الدم المصاحب لذلك النوع من الحمل يكون بسيط لكن بشكل عام يجب عليها زيارة الطبيب فوراً للتأكد من أنه حمل غزلاني وأن هذا الدم ناتج عن اتصال أو انغراس الجنين داخل الرحم.

هل دم الحمل الغزلاني له رائحة

قالت الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري أمراض النساء والولادة لـ«هن»: «الحمل الغزلاني مبيظهرش أعراض ولا حتى مغص، مجرد بس انقطاع الدورة الشهرية، وأيام الدورة بينزل دم خفيف»، وينزل الدم على هيئة قطرات صغيرة من يومين إلى 6 أيام لكن بدون رائحة ويكون لونه أحمر وردي متقطع ولا ينزل على التوالي.

هل دم الحمل الغزلاني غزير

يختلف دم الحمل الغزلاني عن دم الدورة الشهرية من حيث الكثافة ونسبة نزول الدم، وذلك لأن دم الدورة الشهرية يكون غزير ومتواصل لكن الحمل الغزلاني يكون خفيف جدا وينزل على شكل قطرات وكميات قليلة على فترات متباعدة، أما عن أسباب نزول النزيف قالت «راندا»: «نزيف الدم في الحمل الغزلاني بيكون بسبب ضعف بطانة الرحم».

قالت الدكتورة شريفة شرف، استشاري أمراض النساء والتوليد خلال برنامج «من القلب للقلب»: «نزيف الدم اللي بتتعرض له الأم في الحمل الغزلاني بيكون بسبب أنسجة الجنين داخل عضلة الرحم، وبيحصل اتصال بين شرايين الجنين والأم يسمح بمرور الغذاء من آلام للجنين، نزول نقطة بني مفيش مشاكل أما إذا كان نزول دم زي دم الدورة الشهرية وأيضا وجود ألم وقتها لازم تروح تكشف ضروري».

يعتبر نزول الدم من الأسباب المهمة لزيارة الطبيب، وذلك لأنه قد لا يكون حمل غزلاني وقد يكون نزول الدم بسبب وجود الحمل خارج الرحم، حيث إنه وفي هذه الحالة فإن البويضة المخصبة لا تلتصق بجدار الرحم وإنما خارج الرحم.