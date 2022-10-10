8 علامات تدل على الإصابة بـ سرطان الثدي وطرق الوقاية منه.. بينها «تجعد الجلد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتساءل الكثير من السيدات عن علامات تدل على الإصابة بـ سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، للاطمئنان على حالتهن الصحية، واتخاذ الحذر في حال شعورهن بإشارات تدل على ذلك، والبدأ في العلاج على الفور، وهو ما نوضحه في السطور التالية بالتفاصيل.

وهناك علامات تدل على الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، ولكن قبل التعرف عليها يجب العلم أن سرطان الثدي يكون بسبب نمو غير طبيعي أو تغير في خلايا الثدي بدون القدرة على السيطرة عليها، ما يجعلها تتحول إلى خلايا سرطانية سواء للرجال أو النساء مع القدرة على الانتشار ويكون التشخيص من خلال الفحص الذاتي، أو الفحص السريري، والماموجرام.، بحسب وزارة الصحة السعودية الرسمية.

علامات تدل على الإصابة بسرطان الثدي

فيما ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن أعراض الإصابة بسرطان الثدي هي:

- ظهور كتلة أو سماكة في الثدي.

- تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير في الجلد المحيط بها.

- ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة بالثدي أو تحت الإبط.

- وجود انتفاخ وتورم بالثدي.

- من علامات الإصابة بسرطان الثدي أيضًا، خروج إفرازات من الثدي.

- يمكن أن يحدث تغير في حجم وشكل الثدي.

- تجعد في الجلد.

- حدوث حكة بالثدي أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي.

- وجود كتل لا يعني في كل الأحوال أنه يدل على السرطان فمن الممكن أن يكون السبب التكيسات أو عدوى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب زيارة الطبيب عندما لا تختفي الكتل في خلال 4 أو 6 أسابيع، أو عند ملاحظة تغيرات في الجلد، وخروج إفرازات من الحلمة أو عند انعكاس حلمة الثدي، وفي حال تغير الكتلة في الإبط.

طرق الوقاية من سرطان الثدي

وذكر الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والمناعة، أن يمكن الوقاية من سرطان الثدي عن طريق تناول بعض الأطعمة مثل الخضروات الداكنة والخضراوات المورقة أي البروكلي واللفت والفواكه تحديدا الخوخ والتوت، والسمك والبيض والفاصوليا والبقوليات.