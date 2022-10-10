الامارات | «دبي ميراكل جاردن» تعود بقلوب ومفاجآت خلابة.. تليق بأكبر حديقة للزهور في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت «دبي ميراكل جاردن» أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، في استقبال زوارها اعتباراً من اليوم الاثنين، إيذاناً بانطلاق موسمها الـ11 بمجموعة كبيرة من المفاجآت والتصاميم الجذابة.

ويتميز الموسم الجديد بتزامنه مع منافسات كأس العالم لكرة القدم، إذ ستحتفي الحديقة بتلك الفعالية العالمية التي ينتظرها ويتابعها الملايين، إضافة إلى استعداد الحديقة لاستقبال السياح القادمين إلى دبي من أنحاء العالم وسط 150 مليون زهرة.

وتعد «دبي ميراكل جاردن» من بين المعالم التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل وجهة للزيارة في العالم في ضوء ما توفره الإمارة من خيارات واسعة للترفيه العائلي، وما تتمتع به من بنية تحتية سياحية وخدمية تُعد من الأفضل عالمياً، مشمولة بالعديد من مقومات الجذب الفريدة والتي تحظى باهتمام الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأكد الشريك المؤسس ومصمم «دبي ميراكل جاردن» المهندس عبدالناصر رحّال، اكتمال الاستعدادات للموسم الجديد. وقال: «متفائلون بما حققته الحديقة على مدار السنوات الماضية، إذ أكدت موقعها بين أهم مناطق الجذب السياحي والترفيهي في دبي ودولة الإمارات. وفي هذا الموسم، يسعدنا أن نقدم طيفاً واسعاً من معالم الزهور البديعة التي تتفرد بأشكالها وألونها الساحرة»، مشيراً إلى أن «دبي ميراكل جاردن» جاهزة لإبهار الزوار مع وعد بقضاء أسعد اللحظات ومشاهدة الزهور كما لم يروها من قبل.

وأنجز فريق عمل الحديقة تصميم عدد من مجسمات الزهور العملاقة التي تعرض للمرة الأولى والتي تتميز بألوانها الجذابة وتصاميمها الفريدة، ما يُضفي أجواء من السعادة على قلوب الصغار والكبار.

وبدءاً من 20 نوفمبر المقبل، ومع انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم، سترتدي السنافر قمصاناً رياضية تمثل البلدان المِشاركة بالمونديال، وهو ما سيُضفي أجواء من المرح والسعادة خاصة لدى التقاط الشخص للصور مع السنفور الذي يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار ويرتدي قميص الفريق الذي يشجعه محاطاً بالزهور والنباتات، وهو ما يجعله فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور لذكريات سعيدة.

ويأتي الموسم الـ11 من «دبي ميراكل جاردن» مُحملاً بالكثير من معالم الجذب التي من المنتظر أن تجد قبولاً واسعاً لدى الزوار، ومنها «أنفاق الزهور» التي توفر مساحة هادئة للجلوس رفقة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بوجبة شهية في أجواء استثنائية. كذلك، أضافت الحديقة في الموسم الجديد مجموعة جديدة من مناطق الجذب المُجمّلة بالزهور والنباتات النضرة، إضافة إلى المجسمات ثلاثية الأبعاد، وطواحين الماء المثبتة في البحيرات.

كما أضافت الحديقة مجسمين كبيرين، كل منهما عبارة عن يدين ضخمتين تمسك بقلب.. رمزاً لمشاعر الحب والود والوئام التي دائماً ما ترتبط بالورود والأزهار، ومن المتوقع أن يكون المجسمان من المعالم التي تحظى باهتمام زوار الحديقة لالتقاط الصور التذكارية. ولمزيد من المتعة والأوقات المرحة للزوار، ستعود الأراجيح المميزة المستوحاة من الطراز الكاريبي والآسيوي، إذ يمكن للضيوف أخذ قسط من الراحة والاسترخاء والاستمتاع بالجمال الأخّاذ من حولهم.

وتمتد «دبي ميراكل جاردن» على مساحة 72 ألف متر مربع في قلب دبي لاند، وتوفر مناطق مخصصه لتقديم الأطعمة والمشروبات. واكتسبت الحديقة شهرة واسعة كإحدى أكثر الوجهات السياحية زيارة في دولة الإمارات، إضافة إلى حصول الحديقة على الكثير من الجوائز العالمية ودخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكثر من مره لاحتضانها على ما يزيد على 150 مليون زهرة تمثل 120 صنفاً متنوعاً تمت زراعتها خصيصاً لـ«دبي ميراكل جاردن».

وتفتح «دبي ميراكل جاردن» أبوابها يومياً من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، وحتى الساعة 11 مساءً في العطلات الرسمية وعطله نهاية الأسبوع (السبت والأحد).

