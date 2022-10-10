الامارات | حقيقة انتحار شابة سورية بعد أن فضحها «يوتيوبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا د. زاهر حجو انتحار الشابة آلاء التي ضجت بها مواقع التواصل بسبب "اليوتيوبر" يمان النجار، بعد أن قام بفضح أمر خطبتها من شابين في الوقت نفسه بمقلب نشره على صفحته في"فيسبوك".

وأوضح حجو إلى أنه لم ترد أي حالة انتحار إلى الهيئة خلال الأيام الماضية، فمن الرابع من الشهر الحالي وحتى الآن وردت حالة انتحار لذكر واحد فقط.

وقال في تصريح للبرنامج الاذاعي «مصلحة عامة عبر» أن كل ما يشاع،

وتداولته صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة في منطقة ركن الدين بسبب «يوتيوبر» قام بفضح أمرها بمقلب تم نشره على صفحته في فيسبوك، بعد انتحاله لصفة أمنية وتسجيله اعترافات للفتاة بخطبتها لشابين في آنٍ واحد، ليتم كشف أمرها بعد المقلب ما دفع عائلتي الشابين لتقديم شكوى نصب واحتيال ضدها بمبالغ وصلت إلى 30 مليون ليرة، مما دفعها للانتحار عن طريق رمي نفسها من الطابق الرابع.

وكشف حجو عدم وجود أي ازدياد بحالات الانتحار خلال العام الحالي، حيث تقاربت النسب مع العام الماضي، لافتاً الى أن الأخطاء بتقارير الطب الشرعي في حدها الأدنى ويتم الاعتراف بها من قبل الهيئة، وخاصة أن الأطباء الشرعيين على مستوى عالٍ من الكفاءة وتصل المعاينات إلى 80 معاينة يومياً.